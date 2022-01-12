https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/nuzhno-razgovarivat-amtsakharai-aruaa-obsudili-puti-vykhoda-iz-politicheskogo-krizisa-1037120849.html

В Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса

В Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса

В декабре 2021 года в Сухуме состоялся несанкционированный митинг оппозиции, переросший в беспорядки у комплекса правительственных зданий. Задержаны несколько... 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T15:15+0300

2022-01-12T15:15+0300

2022-01-12T15:53+0300

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча представителей общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа" с членами Общественной палаты Абхазии состоялась 12 января.Встречу, прошедшую по инициативе Общественной палаты, прокомментировали член ОП Сократ Джинджолия и представители двух партий.По словам Джинджолия, между сторонами состоялся "полезный обмен мнениями"."Люди старались выработать пути, которые сблизили бы наше общество, чтобы все силы общества были направлены на пользу нашего государства", – сказал он.Как рассказал представитель ветеранской организации "Аруаа" Ахра Бжания, участники встречи сошлись во мнении, что для преодоления кризисной ситуации в республике необходим диалог и дорожная карта.Секретарь политсовета партии "Амцахара" Зураб Адлейба отметил, что между членами партий были заложены основы диалога."Я надеюсь, что мы все осмыслили, что "уличный" путь бесперспективный, нужно разговаривать и находить точки соприкосновения, исправлять все недочеты, которые были в прошлом", – сказал он.В Сухуме 21 декабря 2021 года прошел несанкционированный митинг оппозиции, переросший в акцию протеста. В результате были задержаны пятеро участников массовых беспорядков, которые обвиняются в том числе в применении насилия в отношении представителей власти. Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.11 января в отношении задержанных Сухумским горсудом была избрана мера пресечения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/bzhaniya-prokommentiroval-miting-oppozitsii-v-sukhume-1036967411.html

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