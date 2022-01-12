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В Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса
В Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса
В декабре 2021 года в Сухуме состоялся несанкционированный митинг оппозиции, переросший в беспорядки у комплекса правительственных зданий. Задержаны несколько... 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T15:15+0300
2022-01-12T15:15+0300
2022-01-12T15:53+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча представителей общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа" с членами Общественной палаты Абхазии состоялась 12 января.Встречу, прошедшую по инициативе Общественной палаты, прокомментировали член ОП Сократ Джинджолия и представители двух партий.По словам Джинджолия, между сторонами состоялся "полезный обмен мнениями"."Люди старались выработать пути, которые сблизили бы наше общество, чтобы все силы общества были направлены на пользу нашего государства", – сказал он.Как рассказал представитель ветеранской организации "Аруаа" Ахра Бжания, участники встречи сошлись во мнении, что для преодоления кризисной ситуации в республике необходим диалог и дорожная карта.Секретарь политсовета партии "Амцахара" Зураб Адлейба отметил, что между членами партий были заложены основы диалога."Я надеюсь, что мы все осмыслили, что "уличный" путь бесперспективный, нужно разговаривать и находить точки соприкосновения, исправлять все недочеты, которые были в прошлом", – сказал он.В Сухуме 21 декабря 2021 года прошел несанкционированный митинг оппозиции, переросший в акцию протеста. В результате были задержаны пятеро участников массовых беспорядков, которые обвиняются в том числе в применении насилия в отношении представителей власти. Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.11 января в отношении задержанных Сухумским горсудом была избрана мера пресечения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/bzhaniya-prokommentiroval-miting-oppozitsii-v-sukhume-1036967411.html
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политика, новости, оппозиция
В Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса
15:15 12.01.2022 (обновлено: 15:53 12.01.2022)
В декабре 2021 года в Сухуме состоялся несанкционированный митинг оппозиции, переросший в беспорядки у комплекса правительственных зданий. Задержаны несколько участников митинга.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча представителей общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа" с членами Общественной палаты Абхазии состоялась 12 января.
Встречу, прошедшую по инициативе Общественной палаты, прокомментировали член ОП Сократ Джинджолия и представители двух партий.
По словам Джинджолия, между сторонами состоялся "полезный обмен мнениями".
"Люди старались выработать пути, которые сблизили бы наше общество, чтобы все силы общества были направлены на пользу нашего государства", – сказал он.
Как рассказал представитель ветеранской организации "Аруаа" Ахра Бжания, участники встречи сошлись во мнении, что для преодоления кризисной ситуации в республике необходим диалог и дорожная карта.
"Отношения в нашей республике должны быть переосмыслены на разных уровнях – культуры политической борьбы, законодательных инициатив, организации политических и государственных институтов. Мы готовы "обнулить проблемы" и с этого времени двигаться вперед. Давайте мы забудем претензии друг к другу и будем думать о будущем", – призвал он.
Секретарь политсовета партии "Амцахара" Зураб Адлейба отметил, что между членами партий были заложены основы диалога.
"Я надеюсь, что мы все осмыслили, что "уличный" путь бесперспективный, нужно разговаривать и находить точки соприкосновения, исправлять все недочеты, которые были в прошлом", – сказал он.
В Сухуме 21 декабря 2021 года прошел несанкционированный митинг оппозиции, переросший в акцию протеста. В результате были задержаны пятеро участников массовых беспорядков, которые обвиняются в том числе в применении насилия в отношении представителей власти. Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.
11 января в отношении задержанных Сухумским горсудом была избрана мера пресечения.