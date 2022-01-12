Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/nuzhno-razgovarivat-amtsakharai-aruaa-obsudili-puti-vykhoda-iz-politicheskogo-krizisa-1037120849.html
В Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса
В Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса
В декабре 2021 года в Сухуме состоялся несанкционированный митинг оппозиции, переросший в беспорядки у комплекса правительственных зданий. Задержаны несколько... 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T15:15+0300
2022-01-12T15:53+0300
в абхазии
политика
новости
оппозиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0c/1037121141_5:0:1265:709_1920x0_80_0_0_014ecb5a7572b44d362c9ebc5d8c2b51.png
СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча представителей общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа" с членами Общественной палаты Абхазии состоялась 12 января.Встречу, прошедшую по инициативе Общественной палаты, прокомментировали член ОП Сократ Джинджолия и представители двух партий.По словам Джинджолия, между сторонами состоялся "полезный обмен мнениями"."Люди старались выработать пути, которые сблизили бы наше общество, чтобы все силы общества были направлены на пользу нашего государства", – сказал он.Как рассказал представитель ветеранской организации "Аруаа" Ахра Бжания, участники встречи сошлись во мнении, что для преодоления кризисной ситуации в республике необходим диалог и дорожная карта.Секретарь политсовета партии "Амцахара" Зураб Адлейба отметил, что между членами партий были заложены основы диалога."Я надеюсь, что мы все осмыслили, что "уличный" путь бесперспективный, нужно разговаривать и находить точки соприкосновения, исправлять все недочеты, которые были в прошлом", – сказал он.В Сухуме 21 декабря 2021 года прошел несанкционированный митинг оппозиции, переросший в акцию протеста. В результате были задержаны пятеро участников массовых беспорядков, которые обвиняются в том числе в применении насилия в отношении представителей власти. Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.11 января в отношении задержанных Сухумским горсудом была избрана мера пресечения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/bzhaniya-prokommentiroval-miting-oppozitsii-v-sukhume-1036967411.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0c/1037121141_162:0:1107:709_1920x0_80_0_0_bc3d877005b06f7f91dd133288a9249e.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, оппозиция

В Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса

15:15 12.01.2022 (обновлено: 15:53 12.01.2022)
© Foto / АПСНЫПРЕССНужно разговаривать: "Амцахара"и "Аруаа" обсудили пути выхода из политического кризиса
Нужно разговаривать: Амцахараи Аруаа обсудили пути выхода из политического кризиса - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
© Foto / АПСНЫПРЕСС
Подписаться на
В декабре 2021 года в Сухуме состоялся несанкционированный митинг оппозиции, переросший в беспорядки у комплекса правительственных зданий. Задержаны несколько участников митинга.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча представителей общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа" с членами Общественной палаты Абхазии состоялась 12 января.
Встречу, прошедшую по инициативе Общественной палаты, прокомментировали член ОП Сократ Джинджолия и представители двух партий.
По словам Джинджолия, между сторонами состоялся "полезный обмен мнениями".
"Люди старались выработать пути, которые сблизили бы наше общество, чтобы все силы общества были направлены на пользу нашего государства", – сказал он.
Как рассказал представитель ветеранской организации "Аруаа" Ахра Бжания, участники встречи сошлись во мнении, что для преодоления кризисной ситуации в республике необходим диалог и дорожная карта.

"Отношения в нашей республике должны быть переосмыслены на разных уровнях – культуры политической борьбы, законодательных инициатив, организации политических и государственных институтов. Мы готовы "обнулить проблемы" и с этого времени двигаться вперед. Давайте мы забудем претензии друг к другу и будем думать о будущем", – призвал он.

Секретарь политсовета партии "Амцахара" Зураб Адлейба отметил, что между членами партий были заложены основы диалога.
"Я надеюсь, что мы все осмыслили, что "уличный" путь бесперспективный, нужно разговаривать и находить точки соприкосновения, исправлять все недочеты, которые были в прошлом", – сказал он.
Аслан Бжания на пресс-конференции - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
В Абхазии
Бжания прокомментировал митинг оппозиции в Сухуме
29 декабря 2021, 17:25
В Сухуме 21 декабря 2021 года прошел несанкционированный митинг оппозиции, переросший в акцию протеста. В результате были задержаны пятеро участников массовых беспорядков, которые обвиняются в том числе в применении насилия в отношении представителей власти. Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.
11 января в отношении задержанных Сухумским горсудом была избрана мера пресечения.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:16Ахра Бжания: надо находить пути к общенациональному компромиссу
17:57Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались
17:27Дорогу в селе Меркула восстановят по Инвестпрограмме в 2022 году
17:05Гинцбург: нет необходимости в модификации "Спутника V" под "омикрон"
16:25Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 января
15:39Токаев оценил результаты работы миссии ОДКБ в Казахстане
15:15В Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса
14:35Филаткина об отдыхе в Абхазии: не ожидали, что настолько зеленая зимой
13:55Путин предложил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции
13:23Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана
12:24Краснодарские пограничники задержали семерых разыскиваемых в первые дни января
11:48Коллективная опасность: соседи России — под ударом Запада
11:15В Алма-Ате за участие в беспорядках задержали еще более 1,5 тысячи человек
11:15Шат-ипа об экономике Абхазии 2021 года: скрипит, как арба, но были позитивные моменты
10:15В мире выявили рекордное число случаев коронавируса за неделю
09:45Путин: прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан
09:15Педофилов превращают в угнетаемое секс-меньшинство
08:45ВОЗ рекомендовала обновить вакцины от COVID-19 для борьбы с "омикроном"
ВчераЧисло смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 567
ВчераРоспотребнадзор допустил рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки