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Гинцбург: нет необходимости в модификации "Спутника V" под "омикрон"
Гинцбург: нет необходимости в модификации "Спутника V" под "омикрон"
В условиях быстрого распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции и возможности образования других мутаций ВОЗ призвала государства к модернизации уже... 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T17:05+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Разработка вакцины, способной противостоять "омикрону" почти закончена, но в ее использовании пока нет необходимости, заявил директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас ведется работа по конструированию, она фактически закончена в лабораторных условиях "Спутника V", который содержит последовательность омикрон", – сообщил ученый. Гинцбург уверяет, что российская вакцина уже сейчас лучше других противостоит постоянно мутирующему патогену, и этим она выгодно отличается от зарубежных вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. В подтверждение своих слов он сослался на совместное исследование российских и итальянских ученых, которое это доказало.Тем не менее, если ситуация выйдет из-под контроля и улучшенная вакцина все же понадобится, то она будет уже готова, добавил директор НИЦЭМ имени Гамалеи.Накануне Всемирная организация здравоохранения высказала обеспокоенность темпами распространения омикрон-штамма и призвала к разработке новых вакцин от короновирусной инфекции для борьбы с новыми вариантами инфекции COVID-19.В отличие от своего предшественника "дельты" омикрон-штамм распространяется намного быстрее – его жертвами уже стали многие люди в странах Западной Европы, США, в Балканских странах. Его отличительной особенностью является большое количество белков, блокирующих деятельность иммунных клеток, из-за чего они теряют способность противостоять болезни.По словам Гинцбурга, 30% заболевших в Москве инфицированы именно "омикроном".На текущий момент в России выявлено 698 случаев заражения новым штаммом. Всего за сутки зафиксировано 17 946 инфицированных COVID-19, показатель растет уже второй день подряд. В Абхазии за сутки выявлен 121 случай коронавирусной инфекции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/voz-rekomendovala-obnovit-vaktsiny-ot-covid-19-dlya-borby-s-omikronom-1037115512.html
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Гинцбург: нет необходимости в модификации "Спутника V" под "омикрон"

17:05 12.01.2022 (обновлено: 17:24 12.01.2022)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V".
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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В условиях быстрого распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции и возможности образования других мутаций ВОЗ призвала государства к модернизации уже существующих вакцин.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Разработка вакцины, способной противостоять "омикрону" почти закончена, но в ее использовании пока нет необходимости, заявил директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас ведется работа по конструированию, она фактически закончена в лабораторных условиях "Спутника V", который содержит последовательность омикрон", – сообщил ученый.
По его словам, вопрос о необходимости адаптации "Спутника V" к штамму "омикрон" будет решен через две недели, когда будут данные от клинических больниц по числу привитых "Спутником V" и ревакцинированных "Спутником Лайт" среди госпитализированных в реанимацию. В случае с дельта-штаммом такие пациенты практически не встречались, подчеркнул он.
Гинцбург уверяет, что российская вакцина уже сейчас лучше других противостоит постоянно мутирующему патогену, и этим она выгодно отличается от зарубежных вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. В подтверждение своих слов он сослался на совместное исследование российских и итальянских ученых, которое это доказало.
Тем не менее, если ситуация выйдет из-под контроля и улучшенная вакцина все же понадобится, то она будет уже готова, добавил директор НИЦЭМ имени Гамалеи.
Накануне Всемирная организация здравоохранения высказала обеспокоенность темпами распространения омикрон-штамма и призвала к разработке новых вакцин от короновирусной инфекции для борьбы с новыми вариантами инфекции COVID-19.
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В отличие от своего предшественника "дельты" омикрон-штамм распространяется намного быстрее – его жертвами уже стали многие люди в странах Западной Европы, США, в Балканских странах. Его отличительной особенностью является большое количество белков, блокирующих деятельность иммунных клеток, из-за чего они теряют способность противостоять болезни.
По словам Гинцбурга, 30% заболевших в Москве инфицированы именно "омикроном".
На текущий момент в России выявлено 698 случаев заражения новым штаммом. Всего за сутки зафиксировано 17 946 инфицированных COVID-19, показатель растет уже второй день подряд. В Абхазии за сутки выявлен 121 случай коронавирусной инфекции.
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