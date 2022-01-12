https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/voz-rekomendovala-obnovit-vaktsiny-ot-covid-19-dlya-borby-s-omikronom-1037115512.html
ВОЗ рекомендовала обновить вакцины от COVID-19 для борьбы с "омикроном"
ВОЗ рекомендовала обновить вакцины от COVID-19 для борьбы с "омикроном"
Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 300 миллионов, около пяти с половиной миллионов человек скончались. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T08:45+0300
2022-01-12T08:45+0300
2022-01-12T10:27+0300
в мире
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Существующие вакцины от COVID-19 должны быть обновлены и усовершенствованы для борьбы с новыми штаммами, включая "омикрон", об этом говорится в распространенных во вторник новых, промежуточных рекомендациях Технической консультативной группы по составу вакцин ВОЗ."Техническая консультативная группа полагает, что необходимо продолжать разрабатывать вакцины от COVID-19, которые имеют большое влияние на предотвращение новых заражений и распространения вируса в дополнение к предотвращению развития тяжелой формы заболевания и смерти. До тех пор, пока такие вакцины не станут доступными, а вирус мутирует, состав существующих препаратов от COVID-19 необходимо обновить, чтобы обеспечить уровень защиты против заражений вариантами, вызывающими озабоченность, включая "омикрон", а также новыми штаммами, рекомендованный ВОЗ", – говорится в заявлении.Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете заявил о том, что более 50 процентов населения Европы будет заражено штаммом "омикрон" в ближайшие шесть-восемь недель.Ожидается, что 13 января в Женеве пройдет очередное заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/voz-predupredila-chto-omikron-uslozhnit-situatsiyu-v-sleduyuschie-tri-mesyatsa-1037088786.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19
ВОЗ рекомендовала обновить вакцины от COVID-19 для борьбы с "омикроном"
08:45 12.01.2022 (обновлено: 10:27 12.01.2022)
Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 300 миллионов, около пяти с половиной миллионов человек скончались.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Существующие вакцины от COVID-19 должны быть обновлены и усовершенствованы для борьбы с новыми штаммами, включая "омикрон", об этом говорится в распространенных во вторник новых, промежуточных рекомендациях Технической консультативной группы по составу вакцин ВОЗ.
"Техническая консультативная группа полагает, что необходимо продолжать разрабатывать вакцины от COVID-19, которые имеют большое влияние на предотвращение новых заражений и распространения вируса в дополнение к предотвращению развития тяжелой формы заболевания и смерти. До тех пор, пока такие вакцины не станут доступными, а вирус мутирует, состав существующих препаратов от COVID-19 необходимо обновить, чтобы обеспечить уровень защиты против заражений вариантами, вызывающими озабоченность, включая "омикрон", а также новыми штаммами, рекомендованный ВОЗ", – говорится в заявлении.
Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете заявил о том, что более 50 процентов населения Европы будет заражено штаммом "омикрон" в ближайшие шесть-восемь недель.
Ожидается, что 13 января в Женеве пройдет очередное заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире.