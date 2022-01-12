https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/glavnyy-ekolog-rasskazal-o-sudbe-abkhazo-rossiyskogo-prirodnogo-rezervata-1037123887.html

Главный эколог рассказал о судьбе абхазо-российского природного резервата

Главный эколог рассказал о судьбе абхазо-российского природного резервата

Впервые о создании абхазо-российского трансграничного природного резервата "Кавказский реликтовый" заговорили еще в 2015 году. 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T18:36+0300

2022-01-12T18:36+0300

2022-01-12T18:36+0300

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Проект по созданию абхазо-российского трансграничного природного резервата "Кавказский реликтовый" разработан, однако межправительственное соглашение не было подписано из-за эпидситуации. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.По словам Савелия Читанава, создание резервата дает дополнительные возможности для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, будет способствовать проведению научных исследований, осуществлению мониторинга окружающей среды, углублению двустороннего сотрудничества в целях сохранения уникальных природных комплексов, а также содействует рациональному использованию природных ресурсов с учетом экологического, социального и культурного приоритетов.Рицинский реликтовый национальный парк официально считается особо охраняемой зоной. Но, как отметил эколог, по факту это не всегда соответствует действительности.По словам главного эколога страны, уже были проведены все необходимые консультации с российскими и абхазскими специалистами. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусной инфекцией, этот проект остался не осуществленным."Я надеюсь, что при наступлении благоприятного периода нам удастся подписать это соглашение. Но на сегодняшний день соглашение остается не подписанным", - добавил он.В 2015 году Кабинет министров Абхазии принял распоряжение "О заключении Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о создании трансграничного резервата "Кавказский реликтовый". В резерват входят Рицинский Реликтовый Национальный парк в Абхазии и Кавказский государственный природный биосферный заповедник в России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/khischnye-i-yadovitye-opasnaya-fauna-abkhazii--1036850456.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20150521/1014737252.html

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