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https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/bzhaniya-prokommentiroval-miting-oppozitsii-v-sukhume-1036967411.html
Бжания прокомментировал митинг оппозиции в Сухуме
Бжания прокомментировал митинг оппозиции в Сухуме
Несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Сухуме 21 декабря. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T17:25+0300
2021-12-29T17:59+0300
в абхазии
политика
аслан бжания
оппозиция
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания, комментируя митинг оппозиции, заявил, что сделает все, чтобы такая история не повторилась."Митинг был несанкционированным. Государство примет все необходимые меры, чтобы это не повторилось. Я не ставлю оценки, изучением того, что произошло, занимаются правоохранительные органы. Мы будем действовать исключительно в правовом поле. Те люди, которые инициировали беспорядки, играли с огнем. Как бы сложилась картина, если бы кто-то погиб? Конечно, люди имеют право проводить митинги и заниматься политикой, но в рамках существующих правил", – заявил глава государства в ходе итоговой пресс-конференции в среду, 29 декабря. Он также добавил, что действия, в результате которых пострадали журналисты, ненормальны и несправедливы.21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиционных сил, переросший в акцию протеста. По итогам митингующие приняли резолюцию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-predstavitelyami-oppozitsii-1036963562.html
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политика, аслан бжания, оппозиция

Бжания прокомментировал митинг оппозиции в Сухуме

17:25 29.12.2021 (обновлено: 17:59 29.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания на пресс-конференции
Аслан Бжания на пресс-конференции - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Сухуме 21 декабря.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания, комментируя митинг оппозиции, заявил, что сделает все, чтобы такая история не повторилась.
Администрация президента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
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Аслан Бжания встретился с представителями оппозиции
14:10
"Митинг был несанкционированным. Государство примет все необходимые меры, чтобы это не повторилось. Я не ставлю оценки, изучением того, что произошло, занимаются правоохранительные органы. Мы будем действовать исключительно в правовом поле. Те люди, которые инициировали беспорядки, играли с огнем. Как бы сложилась картина, если бы кто-то погиб? Конечно, люди имеют право проводить митинги и заниматься политикой, но в рамках существующих правил", – заявил глава государства в ходе итоговой пресс-конференции в среду, 29 декабря.
Он также добавил, что действия, в результате которых пострадали журналисты, ненормальны и несправедливы.
21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиционных сил, переросший в акцию протеста. По итогам митингующие приняли резолюцию.
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