https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/bzhaniya-prokommentiroval-miting-oppozitsii-v-sukhume-1036967411.html

Бжания прокомментировал митинг оппозиции в Сухуме

Бжания прокомментировал митинг оппозиции в Сухуме

Несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Сухуме 21 декабря. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T17:25+0300

2021-12-29T17:25+0300

2021-12-29T17:59+0300

в абхазии

политика

аслан бжания

оппозиция

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания, комментируя митинг оппозиции, заявил, что сделает все, чтобы такая история не повторилась."Митинг был несанкционированным. Государство примет все необходимые меры, чтобы это не повторилось. Я не ставлю оценки, изучением того, что произошло, занимаются правоохранительные органы. Мы будем действовать исключительно в правовом поле. Те люди, которые инициировали беспорядки, играли с огнем. Как бы сложилась картина, если бы кто-то погиб? Конечно, люди имеют право проводить митинги и заниматься политикой, но в рамках существующих правил", – заявил глава государства в ходе итоговой пресс-конференции в среду, 29 декабря. Он также добавил, что действия, в результате которых пострадали журналисты, ненормальны и несправедливы.21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиционных сил, переросший в акцию протеста. По итогам митингующие приняли резолюцию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-predstavitelyami-oppozitsii-1036963562.html

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политика, аслан бжания, оппозиция