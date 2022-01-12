https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-13-yanvarya-1037121804.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 января

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 января

Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием североатлантического циклона с арктическими массами воздуха. 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T16:25+0300

2022-01-12T16:25+0300

2022-01-12T16:25+0300

в абхазии

новости

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/18/1031516453_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d3f270c62620f2251b380087bb1eda92.jpg

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. В четверг, 13 января, в Абхазии ожидается пасмурная погода, ливневый дождь, временами с мокрым снегом, в предгорьях и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 14 до 19 метров в секунду.Температура воздуха ночью понизится от +1°С до -4°С, днем +2°С , +7°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии