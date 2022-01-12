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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 января
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 января
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием североатлантического циклона с арктическими массами воздуха. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T16:25+0300
2022-01-12T16:25+0300
2022-01-12T16:25+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. В четверг, 13 января, в Абхазии ожидается пасмурная погода, ливневый дождь, временами с мокрым снегом, в предгорьях и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 14 до 19 метров в секунду.Температура воздуха ночью понизится от +1°С до -4°С, днем +2°С , +7°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 января
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием североатлантического циклона с арктическими массами воздуха.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. В четверг, 13 января, в Абхазии ожидается пасмурная погода, ливневый дождь, временами с мокрым снегом, в предгорьях и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 14 до 19 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится от +1°С до -4°С, днем +2°С , +7°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.