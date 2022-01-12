https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/putin-prokuratura-igraet-klyuchevuyu-rol-v-obespechenii-prav-i-svobod-grazhdan-1037115974.html

Путин: прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан

Путин: прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан

Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. В торжественных мероприятиях по случаю юбилея участвует и делегация... 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T09:45+0300

2022-01-12T09:45+0300

2022-01-12T10:07+0300

новости

россия

владимир путин

прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/16/1033261791_0:255:2901:1886_1920x0_80_0_0_2bf2955eaadb6e977db16292b30c58fb.jpg

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием ее создания, подчеркнув, что в настоящее время прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан.Поздравление опубликовано на сайте Кремля.По мнение президента, все годы прокуратура выполняет высокую миссию – "твердо отстаивает верховенство Закона, правовые устои государства и общества". Он подчеркнул, что сменявшиеся эпохи вносили коррективы в деятельность прокуратуры, "но его лучших представителей неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству".Российский президент подчеркнул необходимость пресекать любые попытки несоблюдения трудового и социального законодательства, оказывать реальную поддержку наиболее уязвимым категориям граждан, помогать им добиваться справедливости в жизненных ситуациях.Он также выразил уверенность, что прокуроры и впредь будут достойно решать ответственные задачи на благо народа России.Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ягужинского.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/vstrecha-genprokurora-abkhazii-s-rossiyskim-kollegoy-sostoitsya-v-moskve-1037084133.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, владимир путин, прокуратура