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Путин: прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан
Путин: прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан
Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. В торжественных мероприятиях по случаю юбилея участвует и делегация... 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T09:45+0300
2022-01-12T10:07+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием ее создания, подчеркнув, что в настоящее время прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан.Поздравление опубликовано на сайте Кремля.По мнение президента, все годы прокуратура выполняет высокую миссию – "твердо отстаивает верховенство Закона, правовые устои государства и общества". Он подчеркнул, что сменявшиеся эпохи вносили коррективы в деятельность прокуратуры, "но его лучших представителей неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству".Российский президент подчеркнул необходимость пресекать любые попытки несоблюдения трудового и социального законодательства, оказывать реальную поддержку наиболее уязвимым категориям граждан, помогать им добиваться справедливости в жизненных ситуациях.Он также выразил уверенность, что прокуроры и впредь будут достойно решать ответственные задачи на благо народа России.Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ягужинского.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/vstrecha-genprokurora-abkhazii-s-rossiyskim-kollegoy-sostoitsya-v-moskve-1037084133.html
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новости, россия, владимир путин, прокуратура

Путин: прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан

09:45 12.01.2022 (обновлено: 10:07 12.01.2022)
© Foto / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился в Кремле с победителями и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио
Президент РФ В. Путин встретился в Кремле с победителями и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
© Foto / POOL
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Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. В торжественных мероприятиях по случаю юбилея участвует и делегация Абхазии.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием ее создания, подчеркнув, что в настоящее время прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан.
Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
По мнение президента, все годы прокуратура выполняет высокую миссию – "твердо отстаивает верховенство Закона, правовые устои государства и общества". Он подчеркнул, что сменявшиеся эпохи вносили коррективы в деятельность прокуратуры, "но его лучших представителей неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству".

"Сегодня прокуратура, как единая, централизованная система, играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным исполнением Конституции и законов. Координируя работу правоохранительных органов, она ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа", – говорится в поздравлении Путина.

Российский президент подчеркнул необходимость пресекать любые попытки несоблюдения трудового и социального законодательства, оказывать реальную поддержку наиболее уязвимым категориям граждан, помогать им добиваться справедливости в жизненных ситуациях.
Он также выразил уверенность, что прокуроры и впредь будут достойно решать ответственные задачи на благо народа России.
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Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ягужинского.
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