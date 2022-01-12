https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/v-mire-za-nedelyu-vyyavili-rekordnoe-chislo-sluchaev-koronavirusa-1037116283.html

В мире выявили рекордное число случаев коронавируса за неделю

В мире выявили рекордное число случаев коронавируса за неделю

Накануне в США был зафиксирован абсолютный рекорд суточного прироста инфицированных COVID-19 – не менее 1,13 миллиона новых случаев. 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T10:15+0300

2022-01-12T10:15+0300

2022-01-12T10:40+0300

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Рекордные 15,1 миллиона случаев заражения COVID-19 выявлены в мире за неделю, сообщает РИА Новости по данным ВОЗ.Так, за период с 3 по 9 января во всем мире было зафиксировано 15 154 666 новых случаев заражения, умерли от коронавируса еще 43 461 человек. За прошедшую неделю наиболее высокий прирост был отмечен в Европе - 7,1 миллиона случаев COVID-19.Согласно ВОЗ, на данный момент в мире выявлено более 308 миллионов случаев заражения COVID-19, скончались свыше пяти миллионов пациентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/voz-predupredila-chto-omikron-uslozhnit-situatsiyu-v-sleduyuschie-tri-mesyatsa-1037088786.html

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в мире, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19