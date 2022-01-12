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В мире выявили рекордное число случаев коронавируса за неделю
В мире выявили рекордное число случаев коронавируса за неделю
Накануне в США был зафиксирован абсолютный рекорд суточного прироста инфицированных COVID-19 – не менее 1,13 миллиона новых случаев. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T10:15+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Рекордные 15,1 миллиона случаев заражения COVID-19 выявлены в мире за неделю, сообщает РИА Новости по данным ВОЗ.Так, за период с 3 по 9 января во всем мире было зафиксировано 15 154 666 новых случаев заражения, умерли от коронавируса еще 43 461 человек. За прошедшую неделю наиболее высокий прирост был отмечен в Европе - 7,1 миллиона случаев COVID-19.Согласно ВОЗ, на данный момент в мире выявлено более 308 миллионов случаев заражения COVID-19, скончались свыше пяти миллионов пациентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/voz-predupredila-chto-omikron-uslozhnit-situatsiyu-v-sleduyuschie-tri-mesyatsa-1037088786.html
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в мире, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19

В мире выявили рекордное число случаев коронавируса за неделю

10:15 12.01.2022 (обновлено: 10:40 12.01.2022)
© AFP 2021 / JACK TAYLORМедицинский работник тестирует образцы мазка из носа в бесплатном пункте экспресс-тестирования на антиген коронавируса Covid-19
Медицинский работник тестирует образцы мазка из носа в бесплатном пункте экспресс-тестирования на антиген коронавируса Covid-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / JACK TAYLOR
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Накануне в США был зафиксирован абсолютный рекорд суточного прироста инфицированных COVID-19 – не менее 1,13 миллиона новых случаев.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Рекордные 15,1 миллиона случаев заражения COVID-19 выявлены в мире за неделю, сообщает РИА Новости по данным ВОЗ.
Так, за период с 3 по 9 января во всем мире было зафиксировано 15 154 666 новых случаев заражения, умерли от коронавируса еще 43 461 человек. За прошедшую неделю наиболее высокий прирост был отмечен в Европе - 7,1 миллиона случаев COVID-19.
Согласно ВОЗ, на данный момент в мире выявлено более 308 миллионов случаев заражения COVID-19, скончались свыше пяти миллионов пациентов.
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