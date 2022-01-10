https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/voz-predupredila-chto-omikron-uslozhnit-situatsiyu-v-sleduyuschie-tri-mesyatsa-1037088786.html
ВОЗ предупредила, что "омикрон" усложнит ситуацию в следующие три месяца
ВОЗ предупредила, что "омикрон" усложнит ситуацию в следующие три месяца
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T20:15+0300
2022-01-10T20:15+0300
2022-01-10T20:15+0300
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Коронавирусная инфекция продолжает мутировать, появление новых вариантов болезни весьма вероятно, и следующие три месяца станут нелегкими, считают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на EssexLive. Эксперты считают, что расслабляться и надеяться на то, что "омикрон" будет последним штаммом за пандемию не стоит, впереди еще предстоит много трудностей. Омикрон-штамм постепенно сменяет "дельта", приводя к росту заболеваемости.Если медицинские службы западноевропейских стран успешно справляются с ростом количества заболевших, то больницы их более бедных соседей уже перегружены, а возможности введения серьезных ограничений нет. Доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о том, что "омикрон" может вечно циркулировать, передаваясь от людей к животным и обратно. При заражении "омикроном" в большей степени страдает иммунитет – за это отвечает большое количество белков, блокирующих деятельность иммунных клеток, из-за чего они теряют способность противостоять болезни. Кроме того, в начале января ученые заявили о возможности появления вируса-супермутанта, который, мутировав в животной среде, может спровоцировать новую волну заболеваний по всему миру. Пандемия может и не завершиться "омикроном", мутации, образовавшиеся в популяции животных, могут быть крайне опасными для людей, поэтому ВОЗ призывает население вакцинироваться и продолжать соблюдать меры предосторожности. В России уже выявлено более 100 случаев заражения "омикроном"
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/deltakron-uchenye-vyyasnili-otkuda-vzyalsya-gibrid-delty-i-omikrona-1037081461.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/uchenye-iz-ssha-priznali-opasnymi-antitela-posle-perenesennogo-covid-19-1037071462.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
ВОЗ предупредила, что "омикрон" усложнит ситуацию в следующие три месяца
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik
. Коронавирусная инфекция продолжает мутировать, появление новых вариантов болезни весьма вероятно, и следующие три месяца станут нелегкими, считают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишут "Известия"
со ссылкой на EssexLive.
Эксперты считают, что расслабляться и надеяться на то, что "омикрон" будет последним штаммом за пандемию не стоит, впереди еще предстоит много трудностей. Омикрон-штамм постепенно сменяет "дельта", приводя к росту заболеваемости.
"Поведение этого вируса заключается в том, что он накапливается, а затем резко растет, а затем снова падает, а затем снова растет. И так примерно каждые три-четыре месяца", — сказал специальный представитель ВОЗ по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро.
Если медицинские службы западноевропейских стран успешно справляются с ростом количества заболевших, то больницы их более бедных соседей уже перегружены, а возможности введения серьезных ограничений нет.
Доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о том, что "омикрон" может вечно циркулировать, передаваясь от людей к животным и обратно.
При заражении "омикроном" в большей степени страдает иммунитет – за это отвечает большое количество белков, блокирующих деятельность иммунных клеток, из-за чего они теряют способность противостоять болезни.
Кроме того, в начале января ученые заявили о возможности появления вируса-супермутанта, который, мутировав в животной среде, может спровоцировать новую волну заболеваний по всему миру.
Пандемия может и не завершиться "омикроном", мутации, образовавшиеся в популяции животных, могут быть крайне опасными для людей, поэтому ВОЗ призывает население вакцинироваться и продолжать соблюдать меры предосторожности.
В России уже выявлено более 100 случаев заражения "омикроном"