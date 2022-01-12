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Замглавы МИД Грушко подвел итоги саммита Россия — НАТО
Замглавы МИД Грушко подвел итоги саммита Россия — НАТО
Саммит Россия — НАТО по гарантиям безопасности прошел в среду, 12 января, в Брюсселе. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T20:33+0300
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Система контроля над вооружениями в Европе полностью разложилась из-за действий Запада, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Грушко, у Москвы и Североатлантического альянса вообще нет объединяющей позитивной повестки дня, НАТО настроена на сдерживание России."Под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах", - отметил замглавы российского МИД.Россия заявила, что США и их союзники пытаются добиться превосходства на всех возможных театрах военных действий: на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве. Как подчеркнул дипломат, российская сторона на встрече прямо указала, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям, и РФ не согласна с таким сценарием.Меры же, которые Москва предложила в проектах соглашений с США и НАТО, позволяют вернуться к построению европейской безопасности, все элементы там "носят комплексный характер" и взаимосвязаны, отметил Грушко.НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно, в глазах альянса он существует только для членов альянса, но если страны НАТО действительно хотят сотрудничать с Россией, то они должны принять ее роль как страны, гарантирующей мир на огромном евроатлантическом пространстве, констатировал российский дипломат.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/stsenarii-buduschego-esli-rossiya-i-nato-ne-dogovoryatsya-voennyy-ekspert-leonkov-1037109870.html
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в мире, новости, россия, нато
Замглавы МИД Грушко подвел итоги саммита Россия — НАТО
20:33 12.01.2022 (обновлено: 20:34 12.01.2022)
Саммит Россия — НАТО по гарантиям безопасности прошел в среду, 12 января, в Брюсселе.
СУХУМ, 12 янв - Sputnik.
Система контроля над вооружениями в Европе полностью разложилась из-за действий Запада, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Сегодняшняя встреча была посвящена именно анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, которую мы наблюдаем в последние годы", - пояснил дипломат.
По словам Грушко, у Москвы и Североатлантического альянса вообще нет объединяющей позитивной повестки дня, НАТО настроена на сдерживание России.
"Под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах", - отметил замглавы российского МИД.
Россия заявила, что США и их союзники пытаются добиться превосходства на всех возможных театрах военных действий: на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве. Как подчеркнул дипломат, российская сторона на встрече прямо указала, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям, и РФ не согласна с таким сценарием.
Меры же, которые Москва предложила в проектах соглашений с США и НАТО, позволяют вернуться к построению европейской безопасности, все элементы там "носят комплексный характер" и взаимосвязаны, отметил Грушко.
Он указал, что дальнейшее расширение НАТО связано с рисками, которые "перевесят любое решение о дальнейшем расширении".
НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно, в глазах альянса он существует только для членов альянса, но если страны НАТО действительно хотят сотрудничать с Россией, то они должны принять ее роль как страны, гарантирующей мир на огромном евроатлантическом пространстве, констатировал российский дипломат.