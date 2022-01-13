https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/adgur-agrba-prinyal-uchastie-v-prazdnovanii-300-letiya-genprokuratury-rossii-1037140572.html

Адгур Агрба принял участие в праздновании 300-летия Генпрокуратуры России

Адгур Агрба принял участие в праздновании 300-летия Генпрокуратуры России

Генеральная прокуратура России – одна из старейших прокурорских служб мира. 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T20:10+0300

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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с генеральным прокурором Адгуром Агрба приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 300-летия прокуратуры России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.В рамках юбилейных мероприятий генеральный прокурор России Игорь Краснов провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций.Отмечая колоссальное значение укрепления и расширения географии международного сотрудничества, глава российского надзорного органа сообщил, что на сегодняшний день межведомственные договоренности о взаимодействии заключены с партнерами более чем из 70 государств мира. Со многими действуют специализированные двусторонние программы.Краснов поблагодарил глав иностранных делегаций за участие в праздновании трехвекового юбилея ведомства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/putin-prokuratura-igraet-klyuchevuyu-rol-v-obespechenii-prav-i-svobod-grazhdan-1037115974.html

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