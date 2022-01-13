Адгур Агрба принял участие в праздновании 300-летия Генпрокуратуры России
20:10 13.01.2022 (обновлено: 20:22 13.01.2022)
© Foto / Прокуратура Республики АбхазияГенеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
Генеральная прокуратура России – одна из старейших прокурорских служб мира.
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с генеральным прокурором Адгуром Агрба приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 300-летия прокуратуры России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
© Foto / Прокуратура Республики АбхазияГенеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
Генеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
© Foto / Прокуратура Республики АбхазияГенеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
Генеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
© Foto / POOL / Перейти в фотобанк12 января 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры.
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12 января 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры.
Генеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
Генеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
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12 января 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры.
В рамках юбилейных мероприятий генеральный прокурор России Игорь Краснов провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций.
Отмечая колоссальное значение укрепления и расширения географии международного сотрудничества, глава российского надзорного органа сообщил, что на сегодняшний день межведомственные договоренности о взаимодействии заключены с партнерами более чем из 70 государств мира. Со многими действуют специализированные двусторонние программы.
Краснов поблагодарил глав иностранных делегаций за участие в праздновании трехвекового юбилея ведомства.
"Ваш приезд в Москву, невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, подтверждает наши тесные партнерские связи, является знаком взаимного уважения в прокурорском сообществе", – подчеркнул генпрокурор России.