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Адгур Агрба принял участие в праздновании 300-летия Генпрокуратуры России
Адгур Агрба принял участие в праздновании 300-летия Генпрокуратуры России
Генеральная прокуратура России – одна из старейших прокурорских служб мира. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-13T20:10+0300
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с генеральным прокурором Адгуром Агрба приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 300-летия прокуратуры России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.В рамках юбилейных мероприятий генеральный прокурор России Игорь Краснов провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций.Отмечая колоссальное значение укрепления и расширения географии международного сотрудничества, глава российского надзорного органа сообщил, что на сегодняшний день межведомственные договоренности о взаимодействии заключены с партнерами более чем из 70 государств мира. Со многими действуют специализированные двусторонние программы.Краснов поблагодарил глав иностранных делегаций за участие в праздновании трехвекового юбилея ведомства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/putin-prokuratura-igraet-klyuchevuyu-rol-v-obespechenii-prav-i-svobod-grazhdan-1037115974.html
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Адгур Агрба принял участие в праздновании 300-летия Генпрокуратуры России

20:10 13.01.2022 (обновлено: 20:22 13.01.2022)
© Foto / Прокуратура Республики АбхазияГенеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
Генеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2022
© Foto / Прокуратура Республики Абхазия
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Генеральная прокуратура России – одна из старейших прокурорских служб мира.
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Делегация Абхазии во главе с генеральным прокурором Адгуром Агрба приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 300-летия прокуратуры России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
© Foto / Прокуратура Республики АбхазияГенеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
Генеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Прокуратура Республики Абхазия
Генеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
© Foto / Прокуратура Республики АбхазияГенеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
Генеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Прокуратура Республики Абхазия
Генеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
© Foto / POOL / Перейти в фотобанк12 января 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры.
Президент РФ В. Путин принял участие в торжественном заседании, посвящённом 300-летию прокуратуры - Sputnik Абхазия
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© Foto / POOL
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Перейти в фотобанк
12 января 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры.
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© Foto / Прокуратура Республики Абхазия
Генеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
2/3
© Foto / Прокуратура Республики Абхазия
Генеральный прокурор РФ Краснов И.В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций
3/3
© Foto / POOL
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Перейти в фотобанк
12 января 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры.
В рамках юбилейных мероприятий генеральный прокурор России Игорь Краснов провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций.
Отмечая колоссальное значение укрепления и расширения географии международного сотрудничества, глава российского надзорного органа сообщил, что на сегодняшний день межведомственные договоренности о взаимодействии заключены с партнерами более чем из 70 государств мира. Со многими действуют специализированные двусторонние программы.
Краснов поблагодарил глав иностранных делегаций за участие в праздновании трехвекового юбилея ведомства.
"Ваш приезд в Москву, невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, подтверждает наши тесные партнерские связи, является знаком взаимного уважения в прокурорском сообществе", – подчеркнул генпрокурор России.
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