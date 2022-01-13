https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/epidemiolog-spad-zabolevaemosti-covid-19-mozhet-okazatsya-vremennym-yavleniem-1037139128.html

Эпидемиолог: спад заболеваемости COVID-19 может оказаться временным явлением

Эпидемиолог: спад заболеваемости COVID-19 может оказаться временным явлением

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии к 13 января составляет 38673. 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T18:10+0300

2022-01-13T18:10+0300

2022-01-13T18:17+0300

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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. В Гудауте наблюдается спад заболевания коронавирусом, но он может оказаться временным, сказала главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.Она также уточнила, что на фоне снижения количества зараженных коронавирусом пациентов фиксируется увеличение обращаемости в районные медучреждения. Чанба связывает это с сезонным гриппом.По наблюдениям Чанба, люди больше начали обращаться за медицинской помощью в течение последних двух-трех недель.Что касается темпов вакцинации населения, Чанба недовольна тем, как она проходит и тем, как люди к этому относятся."Я очень недовольна. У нас 20 административных территорий и в каждом из них находится фельдшерско-акушерский пункт. Там проводят санитарно-просветительскую работу, но с мая по август "Спутником V" провакцинировались 624 человека всего, после поставки второй партии – 300 человек. Это очень мало", - уверена она.Помимо этого Чанба подчеркнула, что жители района не соблюдают санитарно-эпидемиологических правил, особенно, в случае свадебных торжеств и поминальных церемоний. Уровень смертности для страны с такой небольшой численностью населения – более 560 человек к 13 января, главный санитарный врач района назвала высокой.В качестве положительного примера она привела Японию, где по статистике умирает 20 человек на сто тысяч населения. По мнению Чанба, таких результатов там удалось достигнуть с помощью вакцинации, которая составляет около 90%, и соблюдения социальной дистанции, масочного режима и иных мер предосторожности.Прогнозы по поводу нового штамма коронавируса – "омикрона" у Чанба неблагоприятные. Она предположила, что этот штамм заболевания может привести к огромным нагрузкам на лечебные учреждения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/v-mire-za-nedelyu-vyyavili-rekordnoe-chislo-sluchaev-koronavirusa-1037116283.html

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