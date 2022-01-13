https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/izbrana-mera-presecheniya-dlya-esche-odnogo-uchastnika-aktsii-protesta-inapshba-1037137255.html
Избрана мера пресечения для еще одного участника акции протеста Инапшба
Избрана мера пресечения для еще одного участника акции протеста Инапшба
21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, переросший в акцию протеста, 8 января были задержаны... 13.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-13T16:15+0300
2022-01-13T16:15+0300
2022-01-13T16:22+0300
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СУХУМ, 13 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд избрал меру пресечения для участника акции протеста 21 декабря Анрика Инапшба, передает корреспондент с места события.В отношении Инапшба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц - до 8 февраля.11 января Сухумский городской суд вынес решение по трем участникам несанкционированного митинга. Для Батала Цвижба была избрана мера пресечения в виде лишения свободы на месяц и 15 суток, такое же решение было вынесено в отношении Аслана Тания. Рамаз Джопуа был взят под домашний арест до 22 марта.Судебное заседание в отношении Инапшба отложили из-за его плохого самочувствия.После событий 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме было возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 206 и части 1 статьи 320 Уголовного кодекса республики, по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также применения насилия в отношении представителя власти, сопровождавшееся погромами и уничтожением имущества. Восьмого января правоохранители пятерых участников митинга. Они обвиняются по части 2 статьи 206 - участие в массовых беспорядках. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/sukhumskiy-sud-izbral-meru-presecheniya-dlya-uchastnika-aktsii-protesta-surmava-1037134726.html
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новости, митинги, оппозиция, сухум
Избрана мера пресечения для еще одного участника акции протеста Инапшба
16:15 13.01.2022 (обновлено: 16:22 13.01.2022)
21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, переросший в акцию протеста, 8 января были задержаны пятеро участников митинга.
СУХУМ, 13 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд избрал меру пресечения для участника акции протеста 21 декабря Анрика Инапшба, передает корреспондент с места события.
В отношении Инапшба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц - до 8 февраля.
11 января Сухумский городской суд вынес решение по трем участникам несанкционированного митинга. Для Батала Цвижба была избрана мера пресечения в виде лишения свободы на месяц и 15 суток, такое же решение было вынесено в отношении Аслана Тания. Рамаз Джопуа был взят под домашний арест до 22 марта.
Судебное заседание в отношении Инапшба отложили из-за его плохого самочувствия.
После событий 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме было возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 206 и части 1 статьи 320 Уголовного кодекса республики, по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также применения насилия в отношении представителя власти, сопровождавшееся погромами и уничтожением имущества.
Восьмого января правоохранители пятерых участников митинга. Они обвиняются по части 2 статьи 206 - участие в массовых беспорядках. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.