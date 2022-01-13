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Сухумский суд избрал меру пресечения для участника акции протеста Сурмава
Сухумский суд избрал меру пресечения для участника акции протеста Сурмава
В декабре у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, переросший в акцию протеста, за участие в которой... 13.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-13T14:20+0300
2022-01-13T14:42+0300
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СУХУМ, 13 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 20 дней, до 28 января, для участника акции протеста 21 декабря Баграта Сурмава, передает корреспондент с места события.11 января Сухумский городской суд вынес решение по трем участникам несанкционированного митинга. Для Батала Цвижба была избрана мера пресечения в виде лишения свободы на месяц и 15 суток, такое же решение было вынесено в отношении Аслана Тания. Рамаз Джопуа был взят под домашний арест до 22 марта.Судебное заседание в отношении Анрика Инапшба отложили из-за его плохого самочувствия. Дело в отношении Сурмава было перенесено по ходатайству стороны защиты, так как у адвокатов не было достаточно времени для сбора характеризующих подзащитного документов.После событий 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме было возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 206 и части 1 статьи 320 Уголовного кодекса республики, по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также применения насилия в отношении представителя власти, сопровождавшееся погромами и уничтожением имущества.Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/sud-izbral-meru-presecheniya-dlya-uchastnika-aktsii-protesta-v-sukhume-1037109531.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-za-organizatsiyu-i-uchastie-v-besporyadkakh-vo-vremya-mitinga-v-sukhume-1036876403.html
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политика, новости, митинги, оппозиция

Сухумский суд избрал меру пресечения для участника акции протеста Сурмава

14:20 13.01.2022 (обновлено: 14:42 13.01.2022)
CC0 / / / Судебный молоток
Судебный молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2022
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В декабре у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, переросший в акцию протеста, за участие в которой задержали пять человек.
СУХУМ, 13 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 20 дней, до 28 января, для участника акции протеста 21 декабря Баграта Сурмава, передает корреспондент с места события.
11 января Сухумский городской суд вынес решение по трем участникам несанкционированного митинга. Для Батала Цвижба была избрана мера пресечения в виде лишения свободы на месяц и 15 суток, такое же решение было вынесено в отношении Аслана Тания. Рамаз Джопуа был взят под домашний арест до 22 марта.
Сухумский Городской суд - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
В Абхазии
Суд избрал меру пресечения для участника акции протеста в Сухуме
11 января, 14:40
Судебное заседание в отношении Анрика Инапшба отложили из-за его плохого самочувствия. Дело в отношении Сурмава было перенесено по ходатайству стороны защиты, так как у адвокатов не было достаточно времени для сбора характеризующих подзащитного документов.
После событий 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме было возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 206 и части 1 статьи 320 Уголовного кодекса республики, по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также применения насилия в отношении представителя власти, сопровождавшееся погромами и уничтожением имущества.
Прокуратура Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
В Абхазии
Возбуждено уголовное дело за организацию и участие в беспорядках во время митинга в Сухуме
23 декабря 2021, 11:00
Задержания участников акции протеста прошли в рамках предварительного расследования по этому делу.
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