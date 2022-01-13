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Коммунальщики Сухума призвали горожан не выбрасывать елки в контейнеры
Коммунальщики Сухума призвали горожан не выбрасывать елки в контейнеры
Коммунальные службы Сухума рассказали об итогах работы в праздничные дни января на совещании с замглавы администрации столицы Автандилом Сурманидзе. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-13T09:48+0300
2022-01-13T10:52+0300
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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Руководители городского хозяйства Сухума призвали жителей столицы не заполнять контейнеры строительным мусором, а использованные новогодние ели складывать рядом.На совещании в администрации коммунальщики отметили, что людям иногда приходится оставлять пакеты с бытовым мусором рядом с контейнерами, потому что те заполняются строительным мусором – унитазами, раковинами, диванами и прочим хламом. Такая ситуация произошла недавно в одном из микрорайонов Сухума, где пользователь интернета сфотографировал и выложил неприглядную картину в соцсети, сетуя на коммунальщиков. На совещании руководители городских служб рассказали о том, что оперативно реагировали и устраняли аварийные проблемы все 10 праздничных дней, когда большинство горожан отдыхали от работы в кругу семьи и друзей."Через неделю нас ждут тысячи выброшенных елок, тогда-то и начнется для нас новый год", – пошутили коммунальщики. Они обратились к населению с просьбой не закидывать, а складывать деревья рядом с контейнером, так как он предназначен для бытовых отходов, а елки рабочие "Благоустройства" вручную положат в мусоровоз. Также призвали горожан, проводящих ремонт в квартире, вызывать машину для вывоза строительного мусора.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html
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новости, коммунальщики, сухум

Коммунальщики Сухума призвали горожан не выбрасывать елки в контейнеры

09:48 13.01.2022 (обновлено: 10:52 13.01.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЁлка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Ёлка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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Коммунальные службы Сухума рассказали об итогах работы в праздничные дни января на совещании с замглавы администрации столицы Автандилом Сурманидзе.
СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Руководители городского хозяйства Сухума призвали жителей столицы не заполнять контейнеры строительным мусором, а использованные новогодние ели складывать рядом.
На совещании в администрации коммунальщики отметили, что людям иногда приходится оставлять пакеты с бытовым мусором рядом с контейнерами, потому что те заполняются строительным мусором – унитазами, раковинами, диванами и прочим хламом.
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Такая ситуация произошла недавно в одном из микрорайонов Сухума, где пользователь интернета сфотографировал и выложил неприглядную картину в соцсети, сетуя на коммунальщиков. На совещании руководители городских служб рассказали о том, что оперативно реагировали и устраняли аварийные проблемы все 10 праздничных дней, когда большинство горожан отдыхали от работы в кругу семьи и друзей.
"Через неделю нас ждут тысячи выброшенных елок, тогда-то и начнется для нас новый год", – пошутили коммунальщики.
Они обратились к населению с просьбой не закидывать, а складывать деревья рядом с контейнером, так как он предназначен для бытовых отходов, а елки рабочие "Благоустройства" вручную положат в мусоровоз. Также призвали горожан, проводящих ремонт в квартире, вызывать машину для вывоза строительного мусора.
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