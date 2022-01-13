https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/kommunalschiki-sukhuma-prizvali-gorozhan-ne-zabrasyvat-elki-v-konteynery-1037127269.html

Коммунальщики Сухума призвали горожан не выбрасывать елки в контейнеры

Коммунальщики Сухума призвали горожан не выбрасывать елки в контейнеры

Коммунальные службы Сухума рассказали об итогах работы в праздничные дни января на совещании с замглавы администрации столицы Автандилом Сурманидзе. 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T09:48+0300

2022-01-13T09:48+0300

2022-01-13T10:52+0300

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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Руководители городского хозяйства Сухума призвали жителей столицы не заполнять контейнеры строительным мусором, а использованные новогодние ели складывать рядом.На совещании в администрации коммунальщики отметили, что людям иногда приходится оставлять пакеты с бытовым мусором рядом с контейнерами, потому что те заполняются строительным мусором – унитазами, раковинами, диванами и прочим хламом. Такая ситуация произошла недавно в одном из микрорайонов Сухума, где пользователь интернета сфотографировал и выложил неприглядную картину в соцсети, сетуя на коммунальщиков. На совещании руководители городских служб рассказали о том, что оперативно реагировали и устраняли аварийные проблемы все 10 праздничных дней, когда большинство горожан отдыхали от работы в кругу семьи и друзей."Через неделю нас ждут тысячи выброшенных елок, тогда-то и начнется для нас новый год", – пошутили коммунальщики. Они обратились к населению с просьбой не закидывать, а складывать деревья рядом с контейнером, так как он предназначен для бытовых отходов, а елки рабочие "Благоустройства" вручную положат в мусоровоз. Также призвали горожан, проводящих ремонт в квартире, вызывать машину для вывоза строительного мусора.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html

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