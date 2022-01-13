https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/na-pike-zrelosti-glavredu-gazety-bzyb-lavrentiyu-gubaz-ispolnilos-70-let-1037135008.html

На пике зрелости: главреду газеты "Бзыбь" Лаврентию Губаз исполнилось 70 лет

На пике зрелости: главреду газеты "Бзыбь" Лаврентию Губаз исполнилось 70 лет

Главного редактора газеты "Бзыбь", кавалера ордена "Ахьз-Апша" III степени, Заслуженного журналиста Абхазии Лаврентия Губаз с юбилеем поздравили в... 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T15:55+0300

2022-01-13T15:55+0300

2022-01-13T16:41+0300

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О том, что подарили власти района Лаврентию Губаз и как это связано со спортом, какие пожелания звучали в адрес юбиляра и какие цели он сам перед собой ставит, почему он уже десять лет не отмечает свой день рождения и какой момент в жизни именинник хотел бы повторить, читайте в материале корреспондента Sputnik.Подарок с намекомДнем 13 января Лаврентий Губаз приехал в гудаутскую администрацию по приглашению, не подозревая о готовящемся для него сюрпризе. Как позже признался юбиляр, он был настроен на обсуждение некоторых рабочих вопросов, но в действительности его ждала более праздничная обстановка.Именинника поздравили глава района Баграт Боджгуа, его первый заместитель Валерий Авидзба, начальник управления сельского хозяйства Юрий Кварацхелия и их коллеги. Юбиляру вручили благодарственное письмо с пожеланиями, а также смарт-тв от местных властей и депутатов Гудаутского Собрания."Шакирович, вы спорт любите, я знаю", – сказал Боджгуа, намекнув, что любимые каналы теперь можно будет смотреть на экране нового телевизора.Глава района также поблагодарил Губаз за труд в области журналистики, многолетний вклад в развитие района и помощь в проведении выборов в качестве председателя районной избирательной комиссии.Лаврентий Губаз, немного смущаясь, но при этом не скрывая, что сюрприз удался, поблагодарил всех за внимание и выразил сожаление, что не принес с собой хотя бы бутылочку шампанского, так как не ожидал такого продолжения дня.Он также отметил, что по мере своих сил старается помогать району с молодости. Возраст в 70 лет он назвал пиком развития человека, и для абхазов это небольшой жизненный отрезок."Конечно, еще много планов, которые я не успел реализовать, но 70 лет, как вы сказали, небольшой возраст для нас – абхазов. Я прошу Бога, чтобы он дал мне сил для того, чтобы я смог и дальше помогать нашему району, стране", – сказал он.Планы на будущее и воспоминанияВ беседе с корреспондентом Sputnik Лаврентий Губаз признался, что свой день рождения он не отмечает уже десять лет – после гибели сына в дорожно-транспортном происшествии. Это трагическое событие все еще тяжело переживает вся его семья, и праздники с тех пор стали для них не такими радостными.Юбиляр также признался, что, несмотря на перенесенный в прошлом инфаркт, не чувствует себя на 70 лет. Он ведет здоровый образ жизни, занимается хозяйственными делами, но при этом ощущает, что с годами он изменился."В моем возрасте человек подходит к разным вопросам более взвешенно. Я был импульсивным человеком, немного вспыльчивым, а теперь стал сдержанным. С годами приходит понимание того, что любое высказанное слово сгоряча может кому-то сделать больно", – рассказал Губаз.Возвращаясь к подарку и спорту, юбиляр отметил, что профессионально спортом он никогда не занимался, но в школе был вторым по бегу. Любит смотреть футбольные матчи и, на собственное удивление, фигурное катание. Объяснить тягу к последнему он не может – нравится, и все. Наиболее выдающиеся фигуристы, по мнению Губаз, - это Людмила Пахомова и Александр Горшков."Конечно, немного смешно, что абхаз любит фигурное катание, но я ничего не могу с этим сделать", – сказал он.Губаз не болеет за именитые футбольные клубы. Он предпочитает поддерживать российские команды – в прошлом болел за ЦСКА, сейчас за клубы краснодарского края. Самыми лучшими игроками за все историю этого вида спорта он назвал Диего Марадону и Пеле, из современных мастеров своего дела ему по душе то, как играет Лионель Месси и Криштиану Роналду.На вопрос о том, какой момент из жизни Лаврентий Губаз хотел бы пережить заново, он вспомнил день знакомства с супругой Мананой Багба.В тот день он в качестве председателя районной комиссии по преподаванию абхазского языка и литературы проверял работу школы села Хипста и в коридоре этой школы увидел девушку с журналом и указкой в руках. Она ему сразу понравилась, и Губаз "напросился" к ней на урок физики."После урока я навел сведения у директора школы о том, кто эта девушка, откуда она, и уехал. Спустя три дня я случайно встретил ее вместе с учениками в центре города возле универмага. Подошел, разговорились. Они собирались ехать на автобусе проведать заболевшего ученика, и я предложил подвезти на машине ее вместе с детьми. С начала они отказывались, но мне удалось их уговорить. Спустя два месяца мы поженились", –поделился романтической историей из жизни Лаврентий Губаз.Именинник также поделился своими планами в работе возглавляемой им с 1993 года районной газеты "Бзыбь". Увеличение объемов финансирования позволит в нынешнем году печататься не один или два раза в месяц, а стабильно два или три раза. Помимо этого, заложены деньги на разработку собственного сайта газеты, и тем самым читателей у "Бзыби" станет больше.В работе на посту главреда, подчеркнул Губаз, он делает упор на объедении народа и не допускает выхода материалов, которые могут расколоть общество. В 2022 году коллектив газеты планирует запустить новую рубрику, в рамках которой творческая группа будет поднимать острые, злободневные темы и стараться разобраться в спорных вопросах из разных сфер.

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