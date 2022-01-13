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Пенсионный фонд Абхазии пообещал закрыть долги по выплатам до конца января
Пенсионный фонд Абхазии пообещал закрыть долги по выплатам до конца января
Председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария отчитался об итогах работы в 2021 году. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-13T14:12+0300
2022-01-13T14:12+0300
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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Бюджет Пенсионного фонда не сумел выполнить обязательства в полном объеме из-за возросших государственных расходов на социальное обеспечение населения, доложил премьеру Александру Анкваб председатель фонда Денис Гулария.Так, при запланированном на 2021 год 1 млрд 253 млн 541 тыс рублей общая сумма поступлений составила 1 млрд 211 млн (с учетом межбюджетных трансфертов) рублей (96,6%). Переходящий долг по пенсионным выплатам составил 32 млн рублей. Эта сумма, по словам Гулария, будет выплачена получателям до конца января 2022 года.Запланированные на 2021 год межбюджетные трансферты в сумме 170 млн 415 тыс рублей были осуществлены в полном объеме, добавил председатель фонда.В прошлом году ежемесячные потребности по выплатам существенно выросли. По информации Дениса Гулария, на 31 декабря 2021 года всего зарегистрировано 48 517 получателей национальной пенсии и пособий, в их числе получатели доплат (в конце 2020 года их было 47 419 человек). Пенсионеров, получающих ежемесячную доплату, на 31 декабря 2021 года зарегистрировано 10 228 человек (на 31 декабря 2020 года – 8 794 человека).Премьер-министр поручил руководителю Пенсионного фонда усилить работу по возмещению задолженностей, образовавшихся в течение длительного времени, и свести до минимума задержки по выплатам пенсий и пособий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/posrednik-gulariya-o-deyatelnosti-pensionnogo-fonda-abkhazii-i-otstavaniyakh-po-vyplatam--1036553942.html
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новости, пособия, пенсии, выплаты
Пенсионный фонд Абхазии пообещал закрыть долги по выплатам до конца января
14:12 13.01.2022 (обновлено: 14:36 13.01.2022)
Председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария отчитался об итогах работы в 2021 году.
СУХУМ, 13 янв – Sputnik.
Бюджет Пенсионного фонда не сумел выполнить обязательства в полном объеме из-за возросших государственных расходов на социальное обеспечение населения, доложил
премьеру Александру Анкваб председатель фонда Денис Гулария.
Так, при запланированном на 2021 год 1 млрд 253 млн 541 тыс рублей общая сумма поступлений составила 1 млрд 211 млн (с учетом межбюджетных трансфертов) рублей (96,6%). Переходящий долг по пенсионным выплатам составил 32 млн рублей. Эта сумма, по словам Гулария, будет выплачена получателям до конца января 2022 года.
Запланированные на 2021 год межбюджетные трансферты в сумме 170 млн 415 тыс рублей были осуществлены в полном объеме, добавил председатель фонда.
В прошлом году ежемесячные потребности по выплатам существенно выросли. По информации Дениса Гулария, на 31 декабря 2021 года всего зарегистрировано 48 517 получателей национальной пенсии и пособий, в их числе получатели доплат (в конце 2020 года их было 47 419 человек). Пенсионеров, получающих ежемесячную доплату, на 31 декабря 2021 года зарегистрировано 10 228 человек (на 31 декабря 2020 года – 8 794 человека).
Премьер-министр поручил руководителю Пенсионного фонда усилить работу по возмещению задолженностей, образовавшихся в течение длительного времени, и свести до минимума задержки по выплатам пенсий и пособий.