https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/posol-rossii-v-ssha-zhdem-adekvatnoy-reaktsii-na-predlozheniya-po-bezopasnosti-1037127123.html

Посол России в США: ждем адекватной реакции на предложения по безопасности

Посол России в США: ждем адекватной реакции на предложения по безопасности

В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США. 13.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Москва ждет от Вашингтона и его союзников аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает РИА Новости.Он высказал мнение, что Вашингтон не способен аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.Москва настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.В четверг, 13 января, консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/zamglavy-mid-grushko-podvel-itogi-sammita-rossiya-nato-1037125732.html

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