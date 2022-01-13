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Посол России в США: ждем адекватной реакции на предложения по безопасности
Посол России в США: ждем адекватной реакции на предложения по безопасности
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Москва ждет от Вашингтона и его союзников аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает РИА Новости.Он высказал мнение, что Вашингтон не способен аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.Москва настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.В четверг, 13 января, консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.
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политика, новости, россия, сша
Посол России в США: ждем адекватной реакции на предложения по безопасности
09:15 13.01.2022 (обновлено: 11:01 13.01.2022)
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.
СУХУМ, 13 янв – Sputnik.
Москва ждет от Вашингтона и его союзников аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений", – сказал глава дипмиссии.
Он высказал мнение, что Вашингтон не способен аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах.
Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.
Москва настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
В четверг, 13 января, консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.