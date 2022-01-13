https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-14-yanvarya-1037137749.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 января

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 января

территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и Арктических масс воздуха с севера. 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T16:35+0300

2022-01-13T16:35+0300

2022-01-13T16:35+0300

в абхазии

новости

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0d/1037131541_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6fda8561c984d8a84e36fec4467a7fd9.jpg

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. В пятницу, 14 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами возможен снег с дождем, днем преимущественно без осадков, в предгорьях и горах снег, гололед, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -3°С до +2°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90 процентов.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии