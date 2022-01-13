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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 января
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 января
территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и Арктических масс воздуха с севера. 13.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-13T16:35+0300
2022-01-13T16:35+0300
2022-01-13T16:35+0300
в абхазии
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. В пятницу, 14 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами возможен снег с дождем, днем преимущественно без осадков, в предгорьях и горах снег, гололед, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -3°С до +2°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90 процентов.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 января
территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и Арктических масс воздуха с севера.
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. В пятницу, 14 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами возможен снег с дождем, днем преимущественно без осадков, в предгорьях и горах снег, гололед, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -3°С до +2°С, днем от +1°С до +6°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90 процентов.