https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/rano-govorit-ob-effekte-glavnyy-ekolog-o-pravilakh-rybolovstva-abkhazii-1037138185.html

Рано говорить об эффекте: главный эколог о правилах рыболовства Абхазии

Рано говорить об эффекте: главный эколог о правилах рыболовства Абхазии

В октябре 2021 года правительство Абхазии приняло правила рыболовства. Документ коснулся в частности и любительского лова. 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T17:01+0300

2022-01-13T17:01+0300

2022-01-13T17:01+0300

в абхазии

браконьеры

рыбалка

экология

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О том, как выполняются правила рыболовства, и кто ведет контроль за их исполнением, в интервью радио Sputnik рассказал главный эколог страны Савелий Читанава.SputnikУже на протяжении трех месяцев рыболовство в Абхазии должно идти по новым, абхазским правилам. Они предусматривают нормы вылова биологических ресурсов, технику и способы вылова.Потребность в новых правилах, как ранее отмечали авторы, назрела давно - до принятия документа руководствовались правилами, разработанными в 60-х годах прошлого века, а с тех пор изменились и экономика, и общественное отношение.Еще в октябре, когда принимался документ, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа выразил надежду на то, что новые правила дадут возможность "каким-то образом упорядочить тот беспорядок, который имелся на море".Контроль за соблюдением норм был возложен на Госкомитет по экологии республики. Как отмечает председатель ведомства Савелий Читанава, пока рано говорить о каком-то эффекте от этого документа. Анализ будет проводиться по итогам путины.Однако уже можно сказать, что правонарушений во время хамсовой путины меньше, чем в прошлом году.А вот что касается любительского лова, как признает главный эколог, пока еще есть недоработки. По новым правилам в море в сутки один человек может поймать не больше 10 килограммов рыбы, а в открытых водоемах - не больше трех килограммов. Однако если контролировать большие сейнера более или менее вероятно, то уследить за всеми рыбаками-любителями - сложно.Браконьерство на водеВ Абхазии среди охотников за рыбой встречаются и те, кто использует запрещенные методы. Это и взрывные устройства, и электроудочки для ловли рыбы."Все эти вопросы очень актуальны, безусловно. Когда у человека низкое сознание, он прибегает и к взрывным устройствам, и к электроудочке. На мой взгляд, это очень тяжкое преступление. Не только экологи должны открыто порицать эти действия, а в целом общество. Возможно, тогда будет эффект. Был случай, люди поймали около 200 килограммов рыбы, сфотографировались на фоне этой рыбы и выложили в интернет. Это браконьерство. Наши инспектора вычисли по фото личности этих людей, вызвали к себе и поговорили с ними. Среди них оказались и высокопоставленные люди. Так не пойдет. Всем этим людям вынесен административный штраф, который сам по себе небольшой - три тысячи рублей", - отмечает Савелий Читанава.По его мнению, штрафы за браконьерство низкие, и потому они не имеют особого эффекта. Главный эколог считает, что давно назрела необходимость штрафные санкции повышать настолько, чтобы они ударили по карману нарушителя, и возможно тогда получится добиться результатов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/sokhranit-bioresursy-dlya-chego-nuzhny-pravila-rybolovstva-v-abkhazii-1036130900.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201130/Klevoe-delo-rybalka-v-Abkhazii-1031332707.html

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браконьеры, рыбалка, экология