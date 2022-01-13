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Захарова назвала заявления министра информации Казахстана неприемлемыми
Захарова назвала заявления министра информации Казахстана неприемлемыми
Во вторник, 11 января, в Казахстане было сформировано новое правительство республики. На пост министра информации назначен политик, которому запрещен въезд в... 13.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-13T19:03+0300
2022-01-13T19:03+0300
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы, об этом, как передает РИА Новости, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики. Министерство информации и общественного развития Казахстана возглавил Аскар Умаров, который ранее допускал негативные высказывания в адрес россиян. Глава Россотрудничества Евгений Примаков после назначения Умарова заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации Казахстана, мотивировав это взглядами последнего.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/rossotrudnichestvo-otkazalos-rabotat-s-novym-ministrom-informatsii-kazakhstana-umarovym-1037119635.html
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Захарова назвала заявления министра информации Казахстана неприемлемыми

19:03 13.01.2022
© Sputnik / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Антон Денисов
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Во вторник, 11 января, в Казахстане было сформировано новое правительство республики. На пост министра информации назначен политик, которому запрещен въезд в Россию из-за некорректных националистических высказываний в ее адрес.
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы, об этом, как передает РИА Новости, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти и т. д., которые справедливо вызвали, как многие сказали, обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, - мы считаем неприемлемыми", - сказала она.

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики. Министерство информации и общественного развития Казахстана возглавил Аскар Умаров, который ранее допускал негативные высказывания в адрес россиян.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков после назначения Умарова заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации Казахстана, мотивировав это взглядами последнего.
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Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана
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