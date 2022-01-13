https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/zakharova-nazvala-zayavleniya-ministra-informatsii-kazakhstana-nepriemlemymi-1037140373.html

Захарова назвала заявления министра информации Казахстана неприемлемыми

Захарова назвала заявления министра информации Казахстана неприемлемыми

Во вторник, 11 января, в Казахстане было сформировано новое правительство республики. На пост министра информации назначен политик, которому запрещен въезд в... 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T19:03+0300

2022-01-13T19:03+0300

2022-01-13T19:03+0300

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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы, об этом, как передает РИА Новости, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики. Министерство информации и общественного развития Казахстана возглавил Аскар Умаров, который ранее допускал негативные высказывания в адрес россиян. Глава Россотрудничества Евгений Примаков после назначения Умарова заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации Казахстана, мотивировав это взглядами последнего.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/rossotrudnichestvo-otkazalos-rabotat-s-novym-ministrom-informatsii-kazakhstana-umarovym-1037119635.html

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