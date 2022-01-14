https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/abkhazfarmatsiya-podvela-itogi-raboty-za-2021-god-1037142036.html

"Абхазфармация" подвела итоги работы за 2021 год

"Абхазфармация" подвела итоги работы за 2021 год

Расходы государства по обеспечению лечебно-профилактических учреждений и оказанию помощи гражданам оказались беспрецедентными, согласно показателям прошлого... 14.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-14T08:45+0300

2022-01-14T08:45+0300

2022-01-14T08:45+0300

в абхазии

абхазия

медицина

минздрав

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. "Абхазфармация" поставила в прошлом году медикаментов и расходных материалов в учреждения Минздрава и физлицам на сумму 353 млн. 163 тыс. рублей, заявил на встрече с премьер-министром Александром Анкваб гендиректор предприятия Рустам Адлейба."Абхазфармация" закупила препараты: В рамках реализации соглашения с Россией о льготном обеспечении отдельных категорий граждан поставлено лекарственных препаратов и медицинских изделий на общую сумму 44 млн 476 тыс. рублей. По прямому контракту с немецкой компанией OttoBock в рамках реализации программы "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг." в Гагрский Республиканский реабилитационный центр было поставлено расходных материалов для протезирования на сумму 10 млн 121 тыс. рублей. Поставки медикаментов и расходных материалов также осуществлялись в районные медицинские учреждения и медучреждения Сухума: По программам внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году расходы "Абхазфармации" составили 37 млн 580 тыс. рублей, а по линии Государственного внебюджетного фона инвалидов Отечественной Войны народа Абхазии - 46 млн 641 тыс. рублей.Рустам Адлейба отметил, что накопившаяся общая задолженность государства перед РУП "Абхазфармация" за поставленные в страну медикаменты и медицинские изделия по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 55 млн рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/ministr-finansov-abkhazii-rasskazal-o-raskhodakh-na-borbu-s-covid-19--1036977265.html

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