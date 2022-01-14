Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/abkhazfarmatsiya-podvela-itogi-raboty-za-2021-god-1037142036.html
"Абхазфармация" подвела итоги работы за 2021 год
"Абхазфармация" подвела итоги работы за 2021 год
Расходы государства по обеспечению лечебно-профилактических учреждений и оказанию помощи гражданам оказались беспрецедентными, согласно показателям прошлого... 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T08:45+0300
2022-01-14T08:45+0300
в абхазии
абхазия
медицина
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102988/88/1029888836_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_99221276a7a93ed262fdc7c8efc08cd6.jpg
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. "Абхазфармация" поставила в прошлом году медикаментов и расходных материалов в учреждения Минздрава и физлицам на сумму 353 млн. 163 тыс. рублей, заявил на встрече с премьер-министром Александром Анкваб гендиректор предприятия Рустам Адлейба."Абхазфармация" закупила препараты: В рамках реализации соглашения с Россией о льготном обеспечении отдельных категорий граждан поставлено лекарственных препаратов и медицинских изделий на общую сумму 44 млн 476 тыс. рублей. По прямому контракту с немецкой компанией OttoBock в рамках реализации программы "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг." в Гагрский Республиканский реабилитационный центр было поставлено расходных материалов для протезирования на сумму 10 млн 121 тыс. рублей. Поставки медикаментов и расходных материалов также осуществлялись в районные медицинские учреждения и медучреждения Сухума: По программам внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году расходы "Абхазфармации" составили 37 млн 580 тыс. рублей, а по линии Государственного внебюджетного фона инвалидов Отечественной Войны народа Абхазии - 46 млн 641 тыс. рублей.Рустам Адлейба отметил, что накопившаяся общая задолженность государства перед РУП "Абхазфармация" за поставленные в страну медикаменты и медицинские изделия по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 55 млн рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/ministr-finansov-abkhazii-rasskazal-o-raskhodakh-na-borbu-s-covid-19--1036977265.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102988/88/1029888836_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9cf5e606a53453dc3fba3e0a38e95327.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, медицина, минздрав

"Абхазфармация" подвела итоги работы за 2021 год

08:45 14.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Препараты в аптеке
Препараты в аптеке - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Расходы государства по обеспечению лечебно-профилактических учреждений и оказанию помощи гражданам оказались беспрецедентными, согласно показателям прошлого года.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. "Абхазфармация" поставила в прошлом году медикаментов и расходных материалов в учреждения Минздрава и физлицам на сумму 353 млн. 163 тыс. рублей, заявил на встрече с премьер-министром Александром Анкваб гендиректор предприятия Рустам Адлейба.
"Абхазфармация" закупила препараты:
по линии борьбы с коронавирусной инфекцией на сумму 225 млн 35 тыс. рублей,
на приобретение биопрепаратов "Актемра", "Артлегия" и др. - более 55 млн рублей;
на обеспечение потребностей лечебно-профилактических учреждений Минздрава Абхазии, не связанных с COVID-19, – на сумму 49 млн.150 тыс. рублей;
по программе лечения туберкулеза поставлено медикаментов на сумму 7 млн руб.;
сильнодействующие и обезболивающие препараты - на 6 млн 626 тыс. рублей.
В рамках реализации соглашения с Россией о льготном обеспечении отдельных категорий граждан поставлено лекарственных препаратов и медицинских изделий на общую сумму 44 млн 476 тыс. рублей.
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Министр финансов Абхазии рассказал о расходах на борьбу с COVID-19
30 декабря 2021, 12:10
По прямому контракту с немецкой компанией OttoBock в рамках реализации программы "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг." в Гагрский Республиканский реабилитационный центр было поставлено расходных материалов для протезирования на сумму 10 млн 121 тыс. рублей.
Кроме того, оказана помощь медикаментами физическим лицам на общую сумму 10 млн 753 тыс. рублей.
Поставки медикаментов и расходных материалов также осуществлялись в районные медицинские учреждения и медучреждения Сухума:
Сухума - на сумму 27 млн 477 тыс. рублей,
Гагрской ЦРБ - на 2 млн 46 тыс. рублей,
Очамчырской ЦРБ - на 2 млн 646 тыс. рублей,
Ткуарчальской ЦРБ - на 454 тыс. рублей.
По программам внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году расходы "Абхазфармации" составили 37 млн 580 тыс. рублей, а по линии Государственного внебюджетного фона инвалидов Отечественной Войны народа Абхазии - 46 млн 641 тыс. рублей.
Рустам Адлейба отметил, что накопившаяся общая задолженность государства перед РУП "Абхазфармация" за поставленные в страну медикаменты и медицинские изделия по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 55 млн рублей.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:35Праздник сотворения мира: Ажьырныхуа в селе Джгерда
08:45"Абхазфармация" подвела итоги работы за 2021 год
00:21Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии
ВчераЛавров прокомментировал требование США вернуть российские войска "в казармы"
ВчераАдгур Агрба принял участие в праздновании 300-летия Генпрокуратуры России
ВчераЗахарова назвала заявления министра информации Казахстана неприемлемыми
ВчераПротест и последствия: суд избрал меру пресечения участникам митинга в Сухуме
ВчераЭпидемиолог: спад заболеваемости COVID-19 может оказаться временным явлением
ВчераРано говорить об эффекте: главный эколог о правилах рыболовства Абхазии
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 января
ВчераИзбрана мера пресечения для еще одного участника акции протеста Инапшба
ВчераНа пике зрелости: главреду газеты "Бзыбь" Лаврентию Губаз исполнилось 70 лет
ВчераСухумский суд избрал меру пресечения для участника акции протеста Сурмава
ВчераПенсионный фонд Абхазии пообещал закрыть долги по выплатам до конца января
ВчераТурбаза: Мирцхулава и Шадания о туристическом потенциале восточной Абхазии
ВчераИтоги встречи Россия – США: к шторму готовы
ВчераГлавные итоги: 2021 год в цифрах
ВчераГодовой план по налоговым платежам выполнен на 115 процентов в Абхазии
ВчераМасаев о работе Россотрудничества в Абхазии: будем делать упор на молодежь
ВчераВрач рассказал, когда закончится пандемия и почему все так страшно