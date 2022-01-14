https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/abkhazfarmatsiya-podvela-itogi-raboty-za-2021-god-1037142036.html
"Абхазфармация" подвела итоги работы за 2021 год
"Абхазфармация" подвела итоги работы за 2021 год
Расходы государства по обеспечению лечебно-профилактических учреждений и оказанию помощи гражданам оказались беспрецедентными, согласно показателям прошлого... 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T08:45+0300
2022-01-14T08:45+0300
2022-01-14T08:45+0300
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. "Абхазфармация" поставила в прошлом году медикаментов и расходных материалов в учреждения Минздрава и физлицам на сумму 353 млн. 163 тыс. рублей, заявил на встрече с премьер-министром Александром Анкваб гендиректор предприятия Рустам Адлейба."Абхазфармация" закупила препараты: В рамках реализации соглашения с Россией о льготном обеспечении отдельных категорий граждан поставлено лекарственных препаратов и медицинских изделий на общую сумму 44 млн 476 тыс. рублей. По прямому контракту с немецкой компанией OttoBock в рамках реализации программы "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг." в Гагрский Республиканский реабилитационный центр было поставлено расходных материалов для протезирования на сумму 10 млн 121 тыс. рублей. Поставки медикаментов и расходных материалов также осуществлялись в районные медицинские учреждения и медучреждения Сухума: По программам внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году расходы "Абхазфармации" составили 37 млн 580 тыс. рублей, а по линии Государственного внебюджетного фона инвалидов Отечественной Войны народа Абхазии - 46 млн 641 тыс. рублей.Рустам Адлейба отметил, что накопившаяся общая задолженность государства перед РУП "Абхазфармация" за поставленные в страну медикаменты и медицинские изделия по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 55 млн рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/ministr-finansov-abkhazii-rasskazal-o-raskhodakh-na-borbu-s-covid-19--1036977265.html
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абхазия, медицина, минздрав
"Абхазфармация" подвела итоги работы за 2021 год
Расходы государства по обеспечению лечебно-профилактических учреждений и оказанию помощи гражданам оказались беспрецедентными, согласно показателям прошлого года.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik.
"Абхазфармация" поставила в прошлом году медикаментов и расходных материалов в учреждения Минздрава и физлицам на сумму 353 млн. 163 тыс. рублей, заявил
на встрече с премьер-министром Александром Анкваб гендиректор предприятия Рустам Адлейба.
"Абхазфармация" закупила препараты:
по линии борьбы с коронавирусной инфекцией на сумму 225 млн 35 тыс. рублей,
на приобретение биопрепаратов "Актемра", "Артлегия" и др. - более 55 млн рублей;
на обеспечение потребностей лечебно-профилактических учреждений Минздрава Абхазии, не связанных с COVID-19, – на сумму 49 млн.150 тыс. рублей;
по программе лечения туберкулеза поставлено медикаментов на сумму 7 млн руб.;
сильнодействующие и обезболивающие препараты - на 6 млн 626 тыс. рублей.
В рамках реализации соглашения с Россией о льготном обеспечении отдельных категорий граждан поставлено лекарственных препаратов и медицинских изделий на общую сумму 44 млн 476 тыс. рублей.
По прямому контракту с немецкой компанией OttoBock в рамках реализации программы "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг." в Гагрский Республиканский реабилитационный центр было поставлено расходных материалов для протезирования на сумму 10 млн 121 тыс. рублей.
Кроме того, оказана помощь медикаментами физическим лицам на общую сумму 10 млн 753 тыс. рублей.
Поставки медикаментов и расходных материалов также осуществлялись в районные медицинские учреждения и медучреждения Сухума:
Сухума - на сумму 27 млн 477 тыс. рублей,
Гагрской ЦРБ - на 2 млн 46 тыс. рублей,
Очамчырской ЦРБ - на 2 млн 646 тыс. рублей,
Ткуарчальской ЦРБ - на 454 тыс. рублей.
По программам внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году расходы "Абхазфармации" составили 37 млн 580 тыс. рублей, а по линии Государственного внебюджетного фона инвалидов Отечественной Войны народа Абхазии - 46 млн 641 тыс. рублей.
Рустам Адлейба отметил, что накопившаяся общая задолженность государства перед РУП "Абхазфармация" за поставленные в страну медикаменты и медицинские изделия по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 55 млн рублей.