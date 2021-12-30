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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/ministr-finansov-abkhazii-rasskazal-o-raskhodakh-na-borbu-s-covid-19--1036977265.html
Министр финансов Абхазии рассказал о расходах на борьбу с COVID-19
Министр финансов Абхазии рассказал о расходах на борьбу с COVID-19
По состоянию на 29 декабря общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 37784 человека. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели... 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T12:10+0300
2021-12-30T12:21+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. С марта прошлого года по сегодняшний день 776 миллионов рублей составили прямые расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией, сказал вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба на заседании Координационного штаба по защите населения от COVID-19.Первое место в статье расходов занимает закупка лекарственных препаратов, затем приобретение кислорода для пациентов с COVID-19. Также он сообщил, что продолжаются выплаты врачам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. По его словам, все медики получили выплаты за ноябрь и в ближайшее время будут произведены выплаты за декабрь. Расходы в сфере здравоохранения, не связанные с коронавирусом в 2021 году составили 80 миллионов рублей, средства были направлены в лечебные учреждения, отметил Делба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/bzhaniya-nazval-summu-potrachennuyu-na-borbu-s-koronavirusom-s-nachala-pandemii-1036966891.html
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абхазия, медицина, здравоохранение

Министр финансов Абхазии рассказал о расходах на борьбу с COVID-19

12:10 30.12.2021 (обновлено: 12:21 30.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукДеньги
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По состоянию на 29 декабря общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 37784 человека. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30168 человек.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. С марта прошлого года по сегодняшний день 776 миллионов рублей составили прямые расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией, сказал вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба на заседании Координационного штаба по защите населения от COVID-19.
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Первое место в статье расходов занимает закупка лекарственных препаратов, затем приобретение кислорода для пациентов с COVID-19.
Также он сообщил, что продолжаются выплаты врачам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.
По его словам, все медики получили выплаты за ноябрь и в ближайшее время будут произведены выплаты за декабрь.
Расходы в сфере здравоохранения, не связанные с коронавирусом в 2021 году составили 80 миллионов рублей, средства были направлены в лечебные учреждения, отметил Делба.
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