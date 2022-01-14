https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/lavrov-gotovimsya-k-lyubomu-razvitiyu-sobytiy-poka-zhdem-otveta-nato-i-ssha-po-bezopasnosti-1037144003.html
Лавров: готовимся к любому развитию событий, пока ждем ответа НАТО и США по безопасности
Лавров: готовимся к любому развитию событий, пока ждем ответа НАТО и США по безопасности
Саммит Россия — НАТО по гарантиям безопасности прошел в среду, 12 января, в Брюсселе. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T11:40+0300
2022-01-14T11:40+0300
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости. По его словам, ответы должны быть письменными."Тем временем мы продолжим работу над тем, чтобы мы все были готовы на случай любого развития событий. В целом мы убеждены, что если есть добрая воля, если есть готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.Глава МИД России также заявил, что НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/zamglavy-mid-grushko-podvel-itogi-sammita-rossiya-nato-1037125732.html
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политика, мид рф, сергей лавров, россия, нато, сша
Лавров: готовимся к любому развитию событий, пока ждем ответа НАТО и США по безопасности
Саммит Россия — НАТО по гарантиям безопасности прошел в среду, 12 января, в Брюсселе.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik.
Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
По его словам, ответы должны быть письменными.
"Тем временем мы продолжим работу над тем, чтобы мы все были готовы на случай любого развития событий. В целом мы убеждены, что если есть добрая воля, если есть готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.
Глава МИД России также заявил, что НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.