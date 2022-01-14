Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/lavrov-gotovimsya-k-lyubomu-razvitiyu-sobytiy-poka-zhdem-otveta-nato-i-ssha-po-bezopasnosti-1037144003.html
Лавров: готовимся к любому развитию событий, пока ждем ответа НАТО и США по безопасности
Лавров: готовимся к любому развитию событий, пока ждем ответа НАТО и США по безопасности
Саммит Россия — НАТО по гарантиям безопасности прошел в среду, 12 января, в Брюсселе. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T11:40+0300
2022-01-14T11:40+0300
политика
мид рф
сергей лавров
россия
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035905328_0:110:2838:1707_1920x0_80_0_0_9d0f6715eb56e9217f43b49bb40c0ff3.jpg
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости. По его словам, ответы должны быть письменными."Тем временем мы продолжим работу над тем, чтобы мы все были готовы на случай любого развития событий. В целом мы убеждены, что если есть добрая воля, если есть готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.Глава МИД России также заявил, что НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/zamglavy-mid-grushko-podvel-itogi-sammita-rossiya-nato-1037125732.html
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035905328_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_ff970850c4a82f96afa1e3f88e1f99eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, мид рф, сергей лавров, россия, нато, сша

Лавров: готовимся к любому развитию событий, пока ждем ответа НАТО и США по безопасности

11:40 14.01.2022
© Foto / МИД РФ / Перейти в фотобанкСовет министров иностранных дел СНГ в Минске
Совет министров иностранных дел СНГ в Минске - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2022
© Foto / МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Саммит Россия — НАТО по гарантиям безопасности прошел в среду, 12 января, в Брюсселе.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По его словам, ответы должны быть письменными.

"Тем временем мы продолжим работу над тем, чтобы мы все были готовы на случай любого развития событий. В целом мы убеждены, что если есть добрая воля, если есть готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
Замглавы МИД Грушко подвел итоги саммита Россия — НАТО
12 января, 20:33
Глава МИД России также заявил, что НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:50Задачи выполнены, пора домой: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана
13:15Утро после Ажьырныхуа: ритуалы, сопровождающие праздник
12:30Прокуратура допросила граждан, заявивших о своем участии в митинге в Сухуме
12:00Этнолог Шамба об Ажьырныхуа: практикующие обряды, которые многого стоят
11:40Лавров: готовимся к любому развитию событий, пока ждем ответа НАТО и США по безопасности
11:00Российские тесты на COVID-19 будут работать независимо от выявляемого штамма
10:10Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан
09:35Праздник сотворения мира: Ажьырныхуа в селе Джгерда
08:45"Абхазфармация" подвела итоги работы за 2021 год
00:21Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии
ВчераЛавров прокомментировал требование США вернуть российские войска "в казармы"
ВчераАдгур Агрба принял участие в праздновании 300-летия Генпрокуратуры России
ВчераЗахарова назвала заявления министра информации Казахстана неприемлемыми
ВчераПротест и последствия: суд избрал меру пресечения участникам митинга в Сухуме
ВчераЭпидемиолог: спад заболеваемости COVID-19 может оказаться временным явлением
ВчераРано говорить об эффекте: главный эколог о правилах рыболовства Абхазии
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 января
ВчераИзбрана мера пресечения для еще одного участника акции протеста Инапшба
ВчераНа пике зрелости: главреду газеты "Бзыбь" Лаврентию Губаз исполнилось 70 лет
ВчераСухумский суд избрал меру пресечения для участника акции протеста Сурмава