https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/lavrov-gotovimsya-k-lyubomu-razvitiyu-sobytiy-poka-zhdem-otveta-nato-i-ssha-po-bezopasnosti-1037144003.html

Лавров: готовимся к любому развитию событий, пока ждем ответа НАТО и США по безопасности

Лавров: готовимся к любому развитию событий, пока ждем ответа НАТО и США по безопасности

Саммит Россия — НАТО по гарантиям безопасности прошел в среду, 12 января, в Брюсселе. 14.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-14T11:40+0300

2022-01-14T11:40+0300

2022-01-14T11:40+0300

политика

мид рф

сергей лавров

россия

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035905328_0:110:2838:1707_1920x0_80_0_0_9d0f6715eb56e9217f43b49bb40c0ff3.jpg

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости. По его словам, ответы должны быть письменными."Тем временем мы продолжим работу над тем, чтобы мы все были готовы на случай любого развития событий. В целом мы убеждены, что если есть добрая воля, если есть готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.Глава МИД России также заявил, что НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/zamglavy-mid-grushko-podvel-itogi-sammita-rossiya-nato-1037125732.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, мид рф, сергей лавров, россия, нато, сша