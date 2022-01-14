https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/mirotvortsy-odkb-iz-trekh-stran-pokinuli-kazakhstan-1037142445.html
Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан
Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миротворческой операции в Казахстане, сейчас идет вывод контингента ОДКБ из республики. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T10:10+0300
2022-01-14T10:10+0300
2022-01-14T10:10+0300
политика
одкб
казахстан
миротворцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/06/1037041960_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a8b8c7d60f97c8f429085033788f0f6a.jpg
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана покинули Казахстан на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, пишет РИА Новости.Военные из Армении летят тремя бортами, а таджикские — одним, так как не брали с собой в Казахстан боевую технику.На самолете вместе с военными из Таджикистана отправилась домой на каникулы группа из 31 курсанта Военного института сухопутных войск Казахстана. В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Миротворцам доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат "Аксай" и насосную станцию "Дружба", а таджикские миротворцы — алма-атинскую ТЭЦ-1.Как сообщали в Минобороны, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил России вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все с боевым опытом. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/mirotvortsy-odkb-zavershili-svoyu-missiyu-v-kazakhstane-1037136689.html
казахстан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/06/1037041960_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_092a453fc3bc10e1a2eab1c8c9ae7bab.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, одкб, казахстан, миротворцы
Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миротворческой операции в Казахстане, сейчас идет вывод контингента ОДКБ из республики.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik
. Миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана покинули Казахстан на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, пишет РИА Новости.
Ранее этим же утром подразделения киргизских вооруженных сил, охранявшие ТЭЦ-2, отправились домой, но не на самолетах, а своим ходом.
Военные из Армении летят тремя бортами, а таджикские — одним, так как не брали с собой в Казахстан боевую технику.
На самолете вместе с военными из Таджикистана отправилась домой на каникулы группа из 31 курсанта Военного института сухопутных войск Казахстана.
В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Миротворцам доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат "Аксай" и насосную станцию "Дружба", а таджикские миротворцы — алма-атинскую ТЭЦ-1.
Как сообщали в Минобороны, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил России вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все с боевым опытом. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.