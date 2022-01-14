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https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/mirotvortsy-odkb-iz-trekh-stran-pokinuli-kazakhstan-1037142445.html
Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан
Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миротворческой операции в Казахстане, сейчас идет вывод контингента ОДКБ из республики. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана покинули Казахстан на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, пишет РИА Новости.Военные из Армении летят тремя бортами, а таджикские — одним, так как не брали с собой в Казахстан боевую технику.На самолете вместе с военными из Таджикистана отправилась домой на каникулы группа из 31 курсанта Военного института сухопутных войск Казахстана. В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Миротворцам доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат "Аксай" и насосную станцию "Дружба", а таджикские миротворцы — алма-атинскую ТЭЦ-1.Как сообщали в Минобороны, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил России вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все с боевым опытом. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/mirotvortsy-odkb-zavershili-svoyu-missiyu-v-kazakhstane-1037136689.html
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политика, одкб, казахстан, миротворцы

Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан

10:10 14.01.2022
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОтправка российской части миротворческого контингента в Казахстан
Отправка российской части миротворческого контингента в Казахстан - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2022
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ
/
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В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миротворческой операции в Казахстане, сейчас идет вывод контингента ОДКБ из республики.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана покинули Казахстан на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, пишет РИА Новости.
Ранее этим же утром подразделения киргизских вооруженных сил, охранявшие ТЭЦ-2, отправились домой, но не на самолетах, а своим ходом.
Военные из Армении летят тремя бортами, а таджикские — одним, так как не брали с собой в Казахстан боевую технику.
Миротворцы ОДКБ передают охраняемые ими объекты правоохранительным органам Казахстана - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2022
Миротворцы ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане
Вчера, 15:26
На самолете вместе с военными из Таджикистана отправилась домой на каникулы группа из 31 курсанта Военного института сухопутных войск Казахстана.
В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Миротворцам доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат "Аксай" и насосную станцию "Дружба", а таджикские миротворцы — алма-атинскую ТЭЦ-1.
Как сообщали в Минобороны, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В состав миротворческих сил России вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все с боевым опытом. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.
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