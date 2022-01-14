https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/na-kubani-prodlili-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-po-covid-19-1037147570.html
На Кубани продлили режим повышенной готовности по COVID-19
На Кубани продлили режим повышенной готовности по COVID-19
За всю пандемию в России зарегистрировано 10 747 125 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,22%. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T19:20+0300
2022-01-14T19:20+0300
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мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Власти Кубани продлили режим повышенной готовности, введенный в марте 2019 года в связи с распространением коронавируса, до 1 марта, сообщает пресс-служба администрации региона."Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - отмечается в релизе.Уточняется, что согласно документу, до 1 марта сохраняются все действующие в регионе ограничения. В частности, допускается посещение совершеннолетними гражданами ряда мероприятий и объектов только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медотводе от прививки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/ankvab-rasporyazhenie-prezidenta-ob-antikovidnykh-ogranicheniyakh-ostaetsya-v-sile-1036977686.html
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Sputnik Абхазия
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россия, вакцинация, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19
На Кубани продлили режим повышенной готовности по COVID-19
За всю пандемию в России зарегистрировано 10 747 125 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,22%.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Власти Кубани продлили режим повышенной готовности, введенный в марте 2019 года в связи с распространением коронавируса, до 1 марта, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - отмечается в релизе.
Уточняется, что согласно документу, до 1 марта сохраняются все действующие в регионе ограничения. В частности, допускается посещение совершеннолетними гражданами ряда мероприятий и объектов только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медотводе от прививки.