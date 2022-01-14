https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/nasa-kilometrovyy-asteroid-priblizitsya-k-zemle-1037142319.html

НАСА: километровый астероид приблизится к Земле

НАСА: километровый астероид приблизится к Земле

НАСА классифицировало приближающий астероид классом "Апполон" — потенциально опасный. 14.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-14T14:40+0300

2022-01-14T14:40+0300

2022-01-14T14:40+0300

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Астероид 7482 (1994 PC1) приблизится к Земле 18 января, следует из данных НАСА.Размер астероида составляет больше одного километра, он был открыт в 1994 году астроном Робертом Макнотом.Согласно данным НАСА, среди астероидов, приближающихся к Земле в 2022 году, этот будет самым большим.Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам ВНИИ ГОЧС, весной 2029 года к Земле на очень близкое расстояние, сопоставимое с высотой орбит геостационарных спутников, приблизится астероид "Апофис".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/opasneyshiy-asteroid-podletit-k-zemle-v-2029-godu-1037006498.html

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в мире, наса, космос, астероиды