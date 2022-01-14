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https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/nasa-kilometrovyy-asteroid-priblizitsya-k-zemle-1037142319.html
НАСА: километровый астероид приблизится к Земле
НАСА: километровый астероид приблизится к Земле
НАСА классифицировало приближающий астероид классом "Апполон" — потенциально опасный. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T14:40+0300
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Астероид 7482 (1994 PC1) приблизится к Земле 18 января, следует из данных НАСА.Размер астероида составляет больше одного километра, он был открыт в 1994 году астроном Робертом Макнотом.Согласно данным НАСА, среди астероидов, приближающихся к Земле в 2022 году, этот будет самым большим.Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам ВНИИ ГОЧС, весной 2029 года к Земле на очень близкое расстояние, сопоставимое с высотой орбит геостационарных спутников, приблизится астероид "Апофис".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/opasneyshiy-asteroid-podletit-k-zemle-v-2029-godu-1037006498.html
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в мире, наса, космос, астероиды

НАСА: километровый астероид приблизится к Земле

14:40 14.01.2022
© AFP 2021 / M. KORNMESSERАстероид
Астероид - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / M. KORNMESSER
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НАСА классифицировало приближающий астероид классом "Апполон" — потенциально опасный.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Астероид 7482 (1994 PC1) приблизится к Земле 18 января, следует из данных НАСА.
Небесное тело будет на расстоянии чуть меньше двух миллионов километров от планеты, что равняется примерно пяти дистанциям от Земли до Луны,
Размер астероида составляет больше одного километра, он был открыт в 1994 году астроном Робертом Макнотом.
Вид на планету Земля - Sputnik Абхазия, 1920, 02.01.2022
Опаснейший астероид подлетит к Земле в 2029 году
2 января, 12:50
Согласно данным НАСА, среди астероидов, приближающихся к Земле в 2022 году, этот будет самым большим.
Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам ВНИИ ГОЧС, весной 2029 года к Земле на очень близкое расстояние, сопоставимое с высотой орбит геостационарных спутников, приблизится астероид "Апофис".
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