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Прокуратура допросила граждан, заявивших о своем участии в митинге в Сухуме
Прокуратура допросила граждан, заявивших о своем участии в митинге в Сухуме
Представители оппозиции обратились в прокуратуру города Сухум с повинной вечером 13 января, заявив о своем участии в акции протеста, прошедшей в столице 21... 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T12:30+0300
2022-01-14T12:30+0300
в абхазии
абхазия
генеральная прокуратура абхазии
митинги
прокуратура г. сухум
оппозиция
акция протеста абхазской оппозиции
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Прокуратура Сухума допросила граждан, заявивших о своем участии в несанкционированном митинге в Сухуме, об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.Как отмечается в сообщении, в прокуратуру Сухума обратились с заявлениями представители оппозиции. Они сообщили о своем участии в акции протеста, которая проходила у здания Абхазского драматического театра 21 декабря 2021 года, и в связи с этим попросили считать их заявления как добровольное сообщение о преступлении и принять соответствующие меры реагирования.“В связи с поданными заявлениями, органом предварительного следствия упомянутые граждане были допрошены в качестве свидетелей, однако факт организации массовых беспорядков, либо своего участия в массовых беспорядках, имевших место у комплекса правительственных зданий в тот же день, 21 декабря 2021 года, не подтвердили. Между тем, статья 141 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия (явка с повинной) предполагает добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении”, - говорится в сообщении пресс-служба Генпрокуратуры.Орган предварительного следствия продолжает работу по сбору доказательств, “в том числе изобличающих организаторов массовых беспорядков, к которым при наличии достаточных правовых оснований, будут применены меры уголовно-процессуального характера”.21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста. 23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.Задержанные обвиняются по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии - участие в массовых беспорядках.11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых- Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. Тания задержали на 15 суток до 23 января. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта.В отношении Баграта Сурмава суд избрал меру пресечения в виде лишения свободы на 20 дней до 28 января.На месяц до 8 февраля по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/protest-i-posledstviya-sud-izbral-meru-presecheniya-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037139693.html
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абхазия, генеральная прокуратура абхазии, митинги, прокуратура г. сухум, оппозиция, акция протеста абхазской оппозиции

Прокуратура допросила граждан, заявивших о своем участии в митинге в Сухуме

12:30 14.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Прокуратура города Сухум
Прокуратура города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Представители оппозиции обратились в прокуратуру города Сухум с повинной вечером 13 января, заявив о своем участии в акции протеста, прошедшей в столице 21 декабря 2021 года.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Прокуратура Сухума допросила граждан, заявивших о своем участии в несанкционированном митинге в Сухуме, об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.
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Как отмечается в сообщении, в прокуратуру Сухума обратились с заявлениями представители оппозиции. Они сообщили о своем участии в акции протеста, которая проходила у здания Абхазского драматического театра 21 декабря 2021 года, и в связи с этим попросили считать их заявления как добровольное сообщение о преступлении и принять соответствующие меры реагирования.
“В связи с поданными заявлениями, органом предварительного следствия упомянутые граждане были допрошены в качестве свидетелей, однако факт организации массовых беспорядков, либо своего участия в массовых беспорядках, имевших место у комплекса правительственных зданий в тот же день, 21 декабря 2021 года, не подтвердили. Между тем, статья 141 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия (явка с повинной) предполагает добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении”, - говорится в сообщении пресс-служба Генпрокуратуры.
Орган предварительного следствия продолжает работу по сбору доказательств, “в том числе изобличающих организаторов массовых беспорядков, к которым при наличии достаточных правовых оснований, будут применены меры уголовно-процессуального характера”.
21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.
23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.
8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.
Задержанные обвиняются по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии - участие в массовых беспорядках.
11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых- Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. Тания задержали на 15 суток до 23 января.
Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта.
В отношении Баграта Сурмава суд избрал меру пресечения в виде лишения свободы на 20 дней до 28 января.
На месяц до 8 февраля по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба.
В Абхазии
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