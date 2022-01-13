https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/protest-i-posledstviya-sud-izbral-meru-presecheniya-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037139693.html

Протест и последствия: суд избрал меру пресечения участникам митинга в Сухуме

Протест и последствия: суд избрал меру пресечения участникам митинга в Сухуме

Сухумский городской суд избрал меры пресечения в отношении всех пяти задержанных участников акции протеста 21 декабря 2021 года. 13.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-13T18:45+0300

2022-01-13T18:45+0300

2022-01-13T20:19+0300

в абхазии

митинги

оппозиция

сухум

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21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции. Периодически ситуация перерастала в массовые беспорядки, были повреждены автобусы, ограждавшие комплекс. Поздно ночью, после серии переговоров лидеров оппозиции с руководством страны, участники митинга разошлись. Асмат Цвижба, SputnikРеакция силовых органов22 декабря министр внутренних дел Вальтер Бутба, генпрокурор Абхазии Адгур Агрба и председатель Службы госбезопасности Роберт Киут сделали заявление, в котором говорилось, что правоохранительные органы определят масштаб ущерба, нанесенного государственному имуществу и дадут правовую оценку действиям организаторов массовых беспорядков.23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.Уголовное дело возбуждено по части 1 и 2 статьи 206 и части 1 статьи 320 Уголовного кодекса республики, по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти, сопровождающиеся погромами и уничтожением имущества, имевших место 21 декабря 2021 года в Сухуме у комплекса правительственных зданий Абхазии в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей блока оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии".Задержание подозреваемыхВосьмого января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.Задержанные обвиняются по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии - участие в массовых беспорядках.Мера пресечения11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых- Батала Цвижба и Аслана Тания.В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.Суд под председательством судьи Марата Авидзба посчитал, что подозреваемый может скрыться от следствия и суда.В отношении подозреваемого Аслана Тания сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, так как у него проблемы со здоровьем. Однако по решению судьи, Тания заключили под стражу на 15 дней до 23 января.Адвокаты обвиняемых заявили, что будут обжаловать решение в Кассационной коллегии Верховного суда.Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана лишь для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта.Судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении еще одного участника протестов в Сухуме Анрика Инапшба было перенесено из-за его плохого самочувствия. В зале суда Инапшба стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь.Было отложено и рассмотрение меры пресечения в отношении пятого задержанного - Баграта Сурмава. Сторона защиты огласила ходатайство о том, что из-за праздничных дней адвокаты не успели собрать и заверить документы, характеризующие их подзащитного.Заседания по Сурмава и Инапшба были продолжены 13 января.В отношении Сурмава Генпрокуратура запрашивала два месяца лишения свободы в качестве меры пресечения. Суд частично удовлетворил ходатайство гособвинения и избрал меру пресечения - лишение свободы на 20 дней до 28 января.На месяц до 8 февраля по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/pravookhranitelnye-organy-dadut-otsenku-deystviyam-organizatorov-besporyadkov-v-sukhume-1036861939.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/zaderzhany-chetvero-uchastnikov-massovykh-besporyadkov-na-mitinge-oppozitsii-v-sukhume-1037070205.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/sud-izbral-meru-presecheniya-dlya-uchastnika-aktsii-protesta-v-sukhume-1037109531.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/sukhumskiy-sud-izbral-meru-presecheniya-dlya-uchastnika-aktsii-protesta-surmava-1037134726.html

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