https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/rossiyskie-testy-na-covid-19-budut-rabotat-nezavisimo-ot-vyyavlyaemogo-shtamma-1037142610.html
Российские тесты на COVID-19 будут работать независимо от выявляемого штамма
Российские тесты на COVID-19 будут работать независимо от выявляемого штамма
Дифференцировать "омикрон" от "дельты" нужно для контроля развития эпидемиологического процесса. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T11:00+0300
2022-01-14T11:00+0300
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Выявлять коронавирус способны все тест-системы, применяемые в России, вне зависимости от того, каким штаммом заражен человек, заявила РИА Новости руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.Российские тест-системы, по словам Черкашиной, ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной.Она пояснила, что дифференцировать "омикрон" от "дельты" нужно для контроля развития эпидемиологического процесса и оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медицинские организации.В отношении "омикрона" Роспотребнадзор ведет такую работу уже больше месяца с декабря 2021 года, заключила собеседница агентства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/gintsburg-net-neobkhodimosti-v-modifikatsii-sputnika-v-pod-omikron-1037122657.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Российские тесты на COVID-19 будут работать независимо от выявляемого штамма
Дифференцировать "омикрон" от "дельты" нужно для контроля развития эпидемиологического процесса.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik
. Выявлять коронавирус способны все тест-системы, применяемые в России, вне зависимости от того, каким штаммом заражен человек, заявила РИА Новости
руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
Российские тест-системы, по словам Черкашиной, ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной.
Она пояснила, что дифференцировать "омикрон" от "дельты" нужно для контроля развития эпидемиологического процесса и оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медицинские организации.
"Секвенировать или тестировать новыми тест-системами образцы от всех заболевших подряд для этого нет необходимости, достаточно анализировать какую-то часть популяции, до пяти-десяти процентов заболевших в регионе", — отметила Черкашина.
В отношении "омикрона" Роспотребнадзор ведет такую работу уже больше месяца с декабря 2021 года, заключила собеседница агентства.