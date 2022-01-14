Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/rossiyskie-testy-na-covid-19-budut-rabotat-nezavisimo-ot-vyyavlyaemogo-shtamma-1037142610.html
Российские тесты на COVID-19 будут работать независимо от выявляемого штамма
Российские тесты на COVID-19 будут работать независимо от выявляемого штамма
Дифференцировать "омикрон" от "дельты" нужно для контроля развития эпидемиологического процесса. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T11:00+0300
2022-01-14T11:00+0300
россия
медицина
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103040/19/1030401956_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_2ca5f51a0e93ef5b34fa783243311fcc.jpg
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Выявлять коронавирус способны все тест-системы, применяемые в России, вне зависимости от того, каким штаммом заражен человек, заявила РИА Новости руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.Российские тест-системы, по словам Черкашиной, ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной.Она пояснила, что дифференцировать "омикрон" от "дельты" нужно для контроля развития эпидемиологического процесса и оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медицинские организации.В отношении "омикрона" Роспотребнадзор ведет такую работу уже больше месяца с декабря 2021 года, заключила собеседница агентства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/gintsburg-net-neobkhodimosti-v-modifikatsii-sputnika-v-pod-omikron-1037122657.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103040/19/1030401956_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_edbb0584fd6b8e4ec8c204082c0387af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Российские тесты на COVID-19 будут работать независимо от выявляемого штамма

11:00 14.01.2022
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ Забайкалье поступила тест-система для определения антигена коронавируса
В Забайкалье поступила тест-система для определения антигена коронавируса - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Дифференцировать "омикрон" от "дельты" нужно для контроля развития эпидемиологического процесса.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Выявлять коронавирус способны все тест-системы, применяемые в России, вне зависимости от того, каким штаммом заражен человек, заявила РИА Новости руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
Гинцбург: нет необходимости в модификации "Спутника V" под "омикрон"
12 января, 17:05
Российские тест-системы, по словам Черкашиной, ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной.
Она пояснила, что дифференцировать "омикрон" от "дельты" нужно для контроля развития эпидемиологического процесса и оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медицинские организации.
"Секвенировать или тестировать новыми тест-системами образцы от всех заболевших подряд для этого нет необходимости, достаточно анализировать какую-то часть популяции, до пяти-десяти процентов заболевших в регионе", — отметила Черкашина.
В отношении "омикрона" Роспотребнадзор ведет такую работу уже больше месяца с декабря 2021 года, заключила собеседница агентства.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:50Задачи выполнены, пора домой: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана
13:15Утро после Ажьырныхуа: ритуалы, сопровождающие праздник
12:30Прокуратура допросила граждан, заявивших о своем участии в митинге в Сухуме
12:00Этнолог Шамба об Ажьырныхуа: практикующие обряды, которые многого стоят
11:40Лавров: готовимся к любому развитию событий, пока ждем ответа НАТО и США по безопасности
11:00Российские тесты на COVID-19 будут работать независимо от выявляемого штамма
10:10Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан
09:35Праздник сотворения мира: Ажьырныхуа в селе Джгерда
08:45"Абхазфармация" подвела итоги работы за 2021 год
00:21Два пациента с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии
ВчераЛавров прокомментировал требование США вернуть российские войска "в казармы"
ВчераАдгур Агрба принял участие в праздновании 300-летия Генпрокуратуры России
ВчераЗахарова назвала заявления министра информации Казахстана неприемлемыми
ВчераПротест и последствия: суд избрал меру пресечения участникам митинга в Сухуме
ВчераЭпидемиолог: спад заболеваемости COVID-19 может оказаться временным явлением
ВчераРано говорить об эффекте: главный эколог о правилах рыболовства Абхазии
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 января
ВчераИзбрана мера пресечения для еще одного участника акции протеста Инапшба
ВчераНа пике зрелости: главреду газеты "Бзыбь" Лаврентию Губаз исполнилось 70 лет
ВчераСухумский суд избрал меру пресечения для участника акции протеста Сурмава