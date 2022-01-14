https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/rossiyskie-testy-na-covid-19-budut-rabotat-nezavisimo-ot-vyyavlyaemogo-shtamma-1037142610.html

Российские тесты на COVID-19 будут работать независимо от выявляемого штамма

Российские тесты на COVID-19 будут работать независимо от выявляемого штамма

Дифференцировать "омикрон" от "дельты" нужно для контроля развития эпидемиологического процесса. 14.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-14T11:00+0300

2022-01-14T11:00+0300

2022-01-14T11:00+0300

россия

медицина

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Выявлять коронавирус способны все тест-системы, применяемые в России, вне зависимости от того, каким штаммом заражен человек, заявила РИА Новости руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.Российские тест-системы, по словам Черкашиной, ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной.Она пояснила, что дифференцировать "омикрон" от "дельты" нужно для контроля развития эпидемиологического процесса и оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медицинские организации.В отношении "омикрона" Роспотребнадзор ведет такую работу уже больше месяца с декабря 2021 года, заключила собеседница агентства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/gintsburg-net-neobkhodimosti-v-modifikatsii-sputnika-v-pod-omikron-1037122657.html

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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19