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https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/vitse-premer-rossii-zayavila-chto-nalichie-antitel-daet-osnovanie-vydavat-covid-sertifikat-1037147719.html
Вице-премьер России заявила, что наличие антител дает основание выдавать COVID-сертификат
Вице-премьер России заявила, что наличие антител дает основание выдавать COVID-сертификат
Полностью вакцинацию от коронавируса в России прошли 76,7 миллиона человек, включая тех, кто привился повторно. 14.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-14T20:10+0300
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россия
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Наличие антител или положительного теста на коронавирус дает основание выдавать сертификат переболевшего на год, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой."Их (антител) наличие и наличие информации в системе о положительном тесте ПЦР дает нам возможности выдать сертификат на год", - сказала она в пятницу на брифинге.Она также отметила, что пока нет взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, иностранцы могут сдать в России тест на антитела и при их наличии получить сертификат на полгода.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/diskussii-vokrug-covid-19-kto-i-gde-mozhet-poluchit-qr-kod-v-abkhazii-1036529615.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Вице-премьер России заявила, что наличие антител дает основание выдавать COVID-сертификат

20:10 14.01.2022
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Полностью вакцинацию от коронавируса в России прошли 76,7 миллиона человек, включая тех, кто привился повторно.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Наличие антител или положительного теста на коронавирус дает основание выдавать сертификат переболевшего на год, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой.
"Их (антител) наличие и наличие информации в системе о положительном тесте ПЦР дает нам возможности выдать сертификат на год", - сказала она в пятницу на брифинге.
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Она также отметила, что пока нет взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, иностранцы могут сдать в России тест на антитела и при их наличии получить сертификат на полгода.
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