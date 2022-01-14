https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/vitse-premer-rossii-zayavila-chto-nalichie-antitel-daet-osnovanie-vydavat-covid-sertifikat-1037147719.html

Вице-премьер России заявила, что наличие антител дает основание выдавать COVID-сертификат

Вице-премьер России заявила, что наличие антител дает основание выдавать COVID-сертификат

Полностью вакцинацию от коронавируса в России прошли 76,7 миллиона человек, включая тех, кто привился повторно. 14.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-14T20:10+0300

2022-01-14T20:10+0300

2022-01-14T20:10+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Наличие антител или положительного теста на коронавирус дает основание выдавать сертификат переболевшего на год, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой."Их (антител) наличие и наличие информации в системе о положительном тесте ПЦР дает нам возможности выдать сертификат на год", - сказала она в пятницу на брифинге.Она также отметила, что пока нет взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, иностранцы могут сдать в России тест на антитела и при их наличии получить сертификат на полгода.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/diskussii-vokrug-covid-19-kto-i-gde-mozhet-poluchit-qr-kod-v-abkhazii-1036529615.html

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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19