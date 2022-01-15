https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/chernomorenergo-opublikovalo-grafik-otklyucheniy-sveta-v-sukhume-i-sukhumskom-rayone-1037155190.html

"Черноморэнерго" опубликовало график отключений света в Сухуме и Сухумском районе

"Черноморэнерго" опубликовало график отключений света в Сухуме и Сухумском районе

График веерных отключений вводят по республике в случае увеличения нагрузок на электросети. 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T19:09+0300

2022-01-15T19:09+0300

2022-01-15T19:09+0300

проблемы энергетической отрасли в абхазии

в абхазии

сухумский район

абхазия

сухум

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. В связи с возросшими нагрузками на подстанции "Баслат" вводятся ограничения на поставку электроэнергии, сообщает пресс-служба "Черномоэнерго". В частности подачу электричества будут прекращать по следующему графику:Для части Сухума с 12 января уже действует график веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на подстанции "Сухум-1".С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. График веерных отключений электроэнергии по республике был отменен с этого дня за исключением ограничений, которые вводятся в случае возрастания нагрузок на электросети.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/chernomorenergo-opublikovalo-grafik-veernykh-otklyucheniy-sveta-v-sukhume-1037124671.html

сухумский район

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухумский район, абхазия, сухум