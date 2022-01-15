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"Черноморэнерго" опубликовало график отключений света в Сухуме и Сухумском районе
"Черноморэнерго" опубликовало график отключений света в Сухуме и Сухумском районе
График веерных отключений вводят по республике в случае увеличения нагрузок на электросети. 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T19:09+0300
2022-01-15T19:09+0300
2022-01-15T19:09+0300
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. В связи с возросшими нагрузками на подстанции "Баслат" вводятся ограничения на поставку электроэнергии, сообщает пресс-служба "Черномоэнерго". В частности подачу электричества будут прекращать по следующему графику:Для части Сухума с 12 января уже действует график веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на подстанции "Сухум-1".С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. График веерных отключений электроэнергии по республике был отменен с этого дня за исключением ограничений, которые вводятся в случае возрастания нагрузок на электросети.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/chernomorenergo-opublikovalo-grafik-veernykh-otklyucheniy-sveta-v-sukhume-1037124671.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухумский район, абхазия, сухум
"Черноморэнерго" опубликовало график отключений света в Сухуме и Сухумском районе
График веерных отключений вводят по республике в случае увеличения нагрузок на электросети.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik. В связи с возросшими нагрузками на подстанции "Баслат" вводятся ограничения на поставку электроэнергии, сообщает пресс-служба "Черномоэнерго".
В частности подачу электричества будут прекращать по следующему графику:
с 11:00 до 12:00 и с 17:00 до 18:00 фидер (распределительная сеть - прим.) Бырцха - часть улицы Чанба
с 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00 фидер Абжакуа - часть улицы Чанба
с 13:00 до 14:00 и с 19:00 до 20:00 фидер Баслат ГЭС - район села Одишь
с 14:00 до 15:00 и с 19:00 до 20:00 фидер Город-10 - район улицы Чанба, Красного моста и прилегающих улиц
с 15:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00 фидер Насосная-Кяласур - район улицы Комсомольская
с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 23:00 фидер Город-11 - район улицы Школьная.
Для части Сухума с 12 января уже действует график веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на подстанции "Сухум-1".
С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. График веерных отключений электроэнергии по республике был отменен с этого дня за исключением ограничений, которые вводятся в случае возрастания нагрузок на электросети.