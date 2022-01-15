https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/iz-kazakhstana-vernulis-pervye-samolety-s-rossiyskimi-mirotvortsami-1037151549.html
Из Казахстана вернулись первые самолеты с российскими миротворцами
Из Казахстана вернулись первые самолеты с российскими миротворцами
Первые самолеты с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, вернулись в Россию. Об этом сообщило Минобороны. 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T14:00+0300
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"Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Северный" (город Иваново) из Казахстана", — уточнили в пресс-службе ведомства.Еще два самолета ВКС с личным составом и техникой подразделений ВДВ прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский". Всего задействованы 15 Ил-76 и три Ан-124.Отмечается, что после посадки последнего борта на летном поле пройдут торжественные мероприятия. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.В начале января в Казахстане вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, во время протестов ранены около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи. Точных данных о пострадавших среди гражданского населения власти пока не обнародовали.Совет коллективной безопасности ОДКБ по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева принял решение направить на место событий коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. В операции участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/zadachi-vypolneny-pora-domoy-mirotvortsy-odkb-ukhodyat-iz-kazakhstana-1037145143.html
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видео, одкб, казахстан, россия, мультимедиа
Из Казахстана вернулись первые самолеты с российскими миротворцами
Первые самолеты с десантниками, участвовавшими в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, вернулись в Россию. Об этом сообщило Минобороны.
"Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Северный" (город Иваново) из Казахстана", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Еще два самолета ВКС с личным составом и техникой подразделений ВДВ прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский". Всего задействованы 15 Ил-76 и три Ан-124.
Отмечается, что после посадки последнего борта на летном поле пройдут торжественные мероприятия. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.
В начале января в Казахстане вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. По данным ООН, во время протестов ранены около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи. Точных данных о пострадавших среди гражданского населения власти пока не обнародовали.
Совет коллективной безопасности ОДКБ по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева принял решение направить на место событий коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. В операции участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии.