https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/ogranicheniya-na-podachu-elektrichestva-vvedeny-v-gudautskom-rayone-1037155422.html

Ограничения на подачу электричества введены в Гудаутском районе

Ограничения на подачу электричества введены в Гудаутском районе

Жители части Гудаутского района остаются без подачи электричества с утра 15 января из-за аварии на высоковольтной линии "Мысра". 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T19:20+0300

2022-01-15T19:20+0300

2022-01-15T19:47+0300

в абхазии

гудаутский район

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Ограничения на поставку электроэнергии вводятся в Гудаутском районе на время ремонта ВЛ "Мысра", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Об аварии на ВЛ "Мысра" стало известно утром 15 января. Выехавшие на место ремонтники незамедлительно приступили к работам, в ходе которых было обнаружено еще одно место повреждения линии. Завершить ремонтные работы до наступления темного времени суток не удалось.В связи с этим вводится следующий график отключений электричества:

https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/chernomorenergo-opublikovalo-grafik-otklyucheniy-sveta-v-sukhume-i-sukhumskom-rayone-1037155190.html

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гудаутский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии