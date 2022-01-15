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Ограничения на подачу электричества введены в Гудаутском районе
Ограничения на подачу электричества введены в Гудаутском районе
Жители части Гудаутского района остаются без подачи электричества с утра 15 января из-за аварии на высоковольтной линии "Мысра". 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T19:20+0300
2022-01-15T19:47+0300
в абхазии
гудаутский район
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Ограничения на поставку электроэнергии вводятся в Гудаутском районе на время ремонта ВЛ "Мысра", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Об аварии на ВЛ "Мысра" стало известно утром 15 января. Выехавшие на место ремонтники незамедлительно приступили к работам, в ходе которых было обнаружено еще одно место повреждения линии. Завершить ремонтные работы до наступления темного времени суток не удалось.В связи с этим вводится следующий график отключений электричества:
https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/chernomorenergo-opublikovalo-grafik-otklyucheniy-sveta-v-sukhume-i-sukhumskom-rayone-1037155190.html
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гудаутский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Ограничения на подачу электричества введены в Гудаутском районе

19:20 15.01.2022 (обновлено: 19:47 15.01.2022)
© Foto / facebook / РУП "Черноморэнерго"Место повреждение на ВЛ Мысра
Место повреждение на ВЛ Мысра - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
© Foto / facebook / РУП "Черноморэнерго"
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Жители части Гудаутского района остаются без подачи электричества с утра 15 января из-за аварии на высоковольтной линии "Мысра".
СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Ограничения на поставку электроэнергии вводятся в Гудаутском районе на время ремонта ВЛ "Мысра", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
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Об аварии на ВЛ "Мысра" стало известно утром 15 января. Выехавшие на место ремонтники незамедлительно приступили к работам, в ходе которых было обнаружено еще одно место повреждения линии.
© Foto / facebook / РУП "Черноморэнерго"Место повреждение на ВЛ Мысра
Место повреждение на ВЛ Мысра - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
Место повреждение на ВЛ Мысра
© Foto / facebook / РУП "Черноморэнерго"
Завершить ремонтные работы до наступления темного времени суток не удалось.
В связи с этим вводится следующий график отключений электричества:
с 17:40 до 19:30, с 01:25 до 03:00 и с 08:55 до 10:30 - подстанции "Мцара" и "Дурипш",
с 19:25 до 21:00, 02:55 до 04:30 и 10:25 до 12:00 - подстанция "Гудаута-110" (фидера Барбора, Киараз, РПК и Жил.дом),
с 20:55 до 22:30, с 04:25 до 06:00 и с 11:55 до 13:30 - подстанция "Гудаута-110" (фидера КНС, ТП-11, Гагрское шоссе, п. Алгат),
с 22:25до 00:00, 05:55 до 07:30 и 13:25 до 15:00 - подстанция "Гудаута-тяга" (Т1 и Т2),
с 23:55 до 01:30, 07:25 до 09:00 и 14:55 до 16:00 - Подстанция "Новый Афон" (Т1 и Т2).
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