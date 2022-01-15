https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/rossiyskie-turisty-nachali-bronirovat-otdykh-v-gagre-na-leto-2022-goda-1037142744.html

Российские туристы начали бронировать отдых в Гагре на лето 2022 года

Российские туристы начали бронировать отдых в Гагре на лето 2022 года

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие направления отдыха туристы заранее бронируют на лето 2022 года. 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T08:45+0300

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2022-01-15T08:45+0300

в абхазии

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СУХУ, 15 янв - Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений отдыха летом 2022 года, по данным раннего бронирования на портале Tvil.ru.В список также вошли Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Ставропольский край, Тверская область, Калининградская область, Татарстан, Карелия и Московская область.Отмечается, что спрос на бронирование лета в январе увеличился на 30% относительно прошлого года. Относительно 2021 года наиболее заметное увеличение спроса видно в Феодосии и Севастополе (+46%), Санкт-Петербурге и Кабардинке (+175%), Кисловодске (+150%) и Москве (+200%).При этом, по данным Tvil.ru, в этом году на 10% увеличилась средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах на курортах Крыма и Краснодарского края.Средняя продолжительность отдыха упала на 8%. В январе 2022 года туристы, в среднем, бронируют жилье на лето на 8 дней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/sukhum-voshel-v-top-10-gorodov-dlya-otdykha-mamam-s-detmi-v-yanvare-1037082975.html

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