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Российские туристы начали бронировать отдых в Гагре на лето 2022 года
Российские туристы начали бронировать отдых в Гагре на лето 2022 года
Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие направления отдыха туристы заранее бронируют на лето 2022 года. 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T08:45+0300
2022-01-15T08:45+0300
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СУХУ, 15 янв - Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений отдыха летом 2022 года, по данным раннего бронирования на портале Tvil.ru.В список также вошли Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Ставропольский край, Тверская область, Калининградская область, Татарстан, Карелия и Московская область.Отмечается, что спрос на бронирование лета в январе увеличился на 30% относительно прошлого года. Относительно 2021 года наиболее заметное увеличение спроса видно в Феодосии и Севастополе (+46%), Санкт-Петербурге и Кабардинке (+175%), Кисловодске (+150%) и Москве (+200%).При этом, по данным Tvil.ru, в этом году на 10% увеличилась средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах на курортах Крыма и Краснодарского края.Средняя продолжительность отдыха упала на 8%. В январе 2022 года туристы, в среднем, бронируют жилье на лето на 8 дней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/sukhum-voshel-v-top-10-gorodov-dlya-otdykha-mamam-s-detmi-v-yanvare-1037082975.html
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отдых в абхазии, абхазия, гагра, туристы

Российские туристы начали бронировать отдых в Гагре на лето 2022 года

08:45 15.01.2022
© Sputnik / Акоп Кущян Гагра с коптера
Гагра с коптера - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие направления отдыха туристы заранее бронируют на лето 2022 года.
СУХУ, 15 янв - Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений отдыха летом 2022 года, по данным раннего бронирования на портале Tvil.ru.
В список также вошли Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Ставропольский край, Тверская область, Калининградская область, Татарстан, Карелия и Московская область.
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Отмечается, что спрос на бронирование лета в январе увеличился на 30% относительно прошлого года.

Относительно 2021 года наиболее заметное увеличение спроса видно в Феодосии и Севастополе (+46%), Санкт-Петербурге и Кабардинке (+175%), Кисловодске (+150%) и Москве (+200%).
При этом, по данным Tvil.ru, в этом году на 10% увеличилась средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах на курортах Крыма и Краснодарского края.
Десять популярных направлений отдыха летом 2022 по данным раннего бронирования:

Город

Средние траты на бронирование жилья в сутки

Среднее число забронированных суток

Феодосия

3151 руб.

11 ночей

Севастополь

3456 руб.

9 ночей

Санкт-Петербург

3314 руб.

6 ночей

Кабардинка

3391 руб.

10 ночей

Гагра

3531 руб.

9 ночей

Кисловодск

1819 руб.

10 ночей

Москва

3249 руб.

4 ночи

Калининград

2800 руб.

5 ночей

Казань

2400 руб.

8,5 ночи

Петрозаводск

4200 руб.

3 ночи

Средняя продолжительность отдыха упала на 8%. В январе 2022 года туристы, в среднем, бронируют жилье на лето на 8 дней.
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