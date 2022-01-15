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Российские туристы начали бронировать отдых в Гагре на лето 2022 года
Российские туристы начали бронировать отдых в Гагре на лето 2022 года
Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие направления отдыха туристы заранее бронируют на лето 2022 года. 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T08:45+0300
2022-01-15T08:45+0300
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СУХУ, 15 янв - Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений отдыха летом 2022 года, по данным раннего бронирования на портале Tvil.ru.В список также вошли Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Ставропольский край, Тверская область, Калининградская область, Татарстан, Карелия и Московская область.Отмечается, что спрос на бронирование лета в январе увеличился на 30% относительно прошлого года. Относительно 2021 года наиболее заметное увеличение спроса видно в Феодосии и Севастополе (+46%), Санкт-Петербурге и Кабардинке (+175%), Кисловодске (+150%) и Москве (+200%).При этом, по данным Tvil.ru, в этом году на 10% увеличилась средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах на курортах Крыма и Краснодарского края.Средняя продолжительность отдыха упала на 8%. В январе 2022 года туристы, в среднем, бронируют жилье на лето на 8 дней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/sukhum-voshel-v-top-10-gorodov-dlya-otdykha-mamam-s-detmi-v-yanvare-1037082975.html
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Российские туристы начали бронировать отдых в Гагре на лето 2022 года
Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие направления отдыха туристы заранее бронируют на лето 2022 года.
СУХУ, 15 янв - Sputnik.
Гагра попала в десятку популярных направлений отдыха летом 2022 года, по данным раннего бронирования на портале Tvil.ru.
В список также вошли Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Ставропольский край, Тверская область, Калининградская область, Татарстан, Карелия и Московская область.
Отмечается, что спрос на бронирование лета в январе увеличился на 30% относительно прошлого года.
Относительно 2021 года наиболее заметное увеличение спроса видно в Феодосии и Севастополе (+46%), Санкт-Петербурге и Кабардинке (+175%), Кисловодске (+150%) и Москве (+200%).
При этом, по данным Tvil.ru, в этом году на 10% увеличилась средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах на курортах Крыма и Краснодарского края.
Десять популярных направлений отдыха летом 2022 по данным раннего бронирования:
Город
Средние траты на бронирование жилья в сутки
Среднее число забронированных суток
Феодосия
3151 руб.
11 ночей
Севастополь
3456 руб.
9 ночей
Санкт-Петербург
3314 руб.
6 ночей
Кабардинка
3391 руб.
10 ночей
Гагра
3531 руб.
9 ночей
Кисловодск
1819 руб.
10 ночей
Москва
3249 руб.
4 ночи
Калининград
2800 руб.
5 ночей
Казань
2400 руб.
8,5 ночи
Петрозаводск
4200 руб.
3 ночи
Средняя продолжительность отдыха упала на 8%. В январе 2022 года туристы, в среднем, бронируют жилье на лето на 8 дней.