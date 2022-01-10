https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/sukhum-voshel-v-top-10-gorodov-dlya-otdykha-mamam-s-detmi-v-yanvare-1037082975.html

Сухум вошел в топ-10 городов для отдыха мам с детьми в январе

Сухум вошел в топ-10 городов для отдыха мам с детьми в январе

Популярный сайт бронирования жилья для отпуска Tvil.ru составил список городов, в которых мамы с детьми предпочли провести новогодние каникулы. 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T12:08+0300

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2022-01-10T12:08+0300

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Сухум вошел в десятку самых популярных городов для отдыха мам с детьми в январе, пишет портал Tvil.ru.Среди востребованных направлений оказались города, расположенные на черноморском побережье – Сочи и Ялта, а также Москва, Санкт-Петербург, Пятигорск, Ярославль, Сургут, Казань и Пермь. Мамы с детьми на январских каникулах бронировали жилье на период от 1 до 6 ночей и в среднем тратили около 10 тысяч рублей за проживание. По статистике туристического сервиса, бронирование жилья в Сухуме обошлось им дешевле всего – в среднем они тратили 1,2 тыс.руб за ночь, причем столица Абхазии оказалась одним из тех мест, где путешественники предпочитали оставаться подольше - в среднем на пять ночей. Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с детьми с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/bolee-vosmi-tysyach-turistov-posetili-ritsu-i-afonskuyu-pescheru-v-pervye-dni-yanvarya-1037021053.html

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