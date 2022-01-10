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Сухум вошел в топ-10 городов для отдыха мам с детьми в январе
Сухум вошел в топ-10 городов для отдыха мам с детьми в январе
Популярный сайт бронирования жилья для отпуска Tvil.ru составил список городов, в которых мамы с детьми предпочли провести новогодние каникулы. 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T12:08+0300
2022-01-10T12:08+0300
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Сухум вошел в десятку самых популярных городов для отдыха мам с детьми в январе, пишет портал Tvil.ru.Среди востребованных направлений оказались города, расположенные на черноморском побережье – Сочи и Ялта, а также Москва, Санкт-Петербург, Пятигорск, Ярославль, Сургут, Казань и Пермь. Мамы с детьми на январских каникулах бронировали жилье на период от 1 до 6 ночей и в среднем тратили около 10 тысяч рублей за проживание. По статистике туристического сервиса, бронирование жилья в Сухуме обошлось им дешевле всего – в среднем они тратили 1,2 тыс.руб за ночь, причем столица Абхазии оказалась одним из тех мест, где путешественники предпочитали оставаться подольше - в среднем на пять ночей. Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с детьми с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/bolee-vosmi-tysyach-turistov-posetili-ritsu-i-afonskuyu-pescheru-v-pervye-dni-yanvarya-1037021053.html
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экономика, общество, отдых в абхазии, сухум

Сухум вошел в топ-10 городов для отдыха мам с детьми в январе

12:08 10.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние украшения Сухумской елки
Новогодние украшения Сухумской елки - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Популярный сайт бронирования жилья для отпуска Tvil.ru составил список городов, в которых мамы с детьми предпочли провести новогодние каникулы.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Сухум вошел в десятку самых популярных городов для отдыха мам с детьми в январе, пишет портал Tvil.ru.
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Среди востребованных направлений оказались города, расположенные на черноморском побережье – Сочи и Ялта, а также Москва, Санкт-Петербург, Пятигорск, Ярославль, Сургут, Казань и Пермь.

Мамы с детьми на январских каникулах бронировали жилье на период от 1 до 6 ночей и в среднем тратили около 10 тысяч рублей за проживание.
По статистике туристического сервиса, бронирование жилья в Сухуме обошлось им дешевле всего – в среднем они тратили 1,2 тыс.руб за ночь, причем столица Абхазии оказалась одним из тех мест, где путешественники предпочитали оставаться подольше - в среднем на пять ночей.
Десять популярных городов для мам с детьми в январе 2022 года

Город

Средние траты на бронирование жилья в сутки

Средние траты на бронирование жилья в сутки

Ялта

2682 рублей

6 ночей

Москва

4358 рублей

3 ночи

Санкт-Петербург

2971 рублей

4 ночи

Сочи

2733 рублей

4,5 ночи

Ярославль

6200 рублей

1 ночь

Сухум

1255 рублей

5,5 ночей

Пятигорск

1500 рублей

2 ночи

Сургут

3075 рублей

3 ночи

Пермь

2000 рублей

1 ночь

Казань

1800 рублей

4 ночи

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с детьми с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.
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