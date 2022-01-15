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Сотрудники МЧС Абхазии будут нести службу в усиленном режиме из-за непогоды
Сотрудники МЧС Абхазии будут нести службу в усиленном режиме из-за непогоды
В субботу, 15 января, в Абхазии выпал снег, метеорологи предупреждают об образовании гололеда. 15.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии несут службу в усиленном режиме в связи с похолоданием, снегопадом в некоторых районах республики и образованием гололеда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мониторинг ситуации на дорогах ведется подразделениями пожарно-спасательного отделения Очамчыры. В Гудаутском районе спасатели деблокировали автодорогу от упавшего под тяжестью снега дерева.Как сообщают пользователи соцсетей, в районе села Верхняя Эшера затруднено движение, машины не могут проехать. Ранее, 13 января, ГАИ Абхазии предупреждала участников дорожного движения об ухудшении дорожных условий в связи с непогодой с 13 января. Сообщалось о возможном образовании гололеда на республиканской трассе.ГАИ рекомендовала всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.
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абхазия, снег, погода в абхазии, гаи, мчс абхазии

Сотрудники МЧС Абхазии будут нести службу в усиленном режиме из-за непогоды

12:03 15.01.2022 (обновлено: 13:49 15.01.2022)
© Foto / пресс-служба МЧС Абхазии Сотрудники МЧС Абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
© Foto / пресс-служба МЧС Абхазии
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В субботу, 15 января, в Абхазии выпал снег, метеорологи предупреждают об образовании гололеда.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии несут службу в усиленном режиме в связи с похолоданием, снегопадом в некоторых районах республики и образованием гололеда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что особое внимание сотрудники спасательного ведомства уделяют ситуации на автотрассах.
Мониторинг ситуации на дорогах ведется подразделениями пожарно-спасательного отделения Очамчыры.
В Гудаутском районе спасатели деблокировали автодорогу от упавшего под тяжестью снега дерева.
© Foto / пресс-служба МЧС Абхазии Сотрудники МЧС Абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
Сотрудники МЧС Абхазии
© Foto / пресс-служба МЧС Абхазии
Как сообщают пользователи соцсетей, в районе села Верхняя Эшера затруднено движение, машины не могут проехать.
Ранее, 13 января, ГАИ Абхазии предупреждала участников дорожного движения об ухудшении дорожных условий в связи с непогодой с 13 января. Сообщалось о возможном образовании гололеда на республиканской трассе.
ГАИ рекомендовала всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.
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