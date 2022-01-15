https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/sotrudniki-mchs-abkhazii-nesut-sluzhbu-v-usilennom-rezhime-iz-za-nepogody-1037150598.html

Сотрудники МЧС Абхазии будут нести службу в усиленном режиме из-за непогоды

Сотрудники МЧС Абхазии будут нести службу в усиленном режиме из-за непогоды

В субботу, 15 января, в Абхазии выпал снег, метеорологи предупреждают об образовании гололеда. 15.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии несут службу в усиленном режиме в связи с похолоданием, снегопадом в некоторых районах республики и образованием гололеда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мониторинг ситуации на дорогах ведется подразделениями пожарно-спасательного отделения Очамчыры. В Гудаутском районе спасатели деблокировали автодорогу от упавшего под тяжестью снега дерева.Как сообщают пользователи соцсетей, в районе села Верхняя Эшера затруднено движение, машины не могут проехать. Ранее, 13 января, ГАИ Абхазии предупреждала участников дорожного движения об ухудшении дорожных условий в связи с непогодой с 13 января. Сообщалось о возможном образовании гололеда на республиканской трассе.ГАИ рекомендовала всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

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абхазия, снег, погода в абхазии, гаи, мчс абхазии