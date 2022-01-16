https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/bzhaniya-pozdravil-kokokva-so-100-letiem-obrazovaniya-kabardino-balkarii-1037161645.html

Бжания поздравил Кокова со 100-летием образования Кабардино-Балкарии

Бжания поздравил Кокова со 100-летием образования Кабардино-Балкарии

Бжания пожелал главе и всем жителям Кабардино-Балкарской Республики новых достижений, процветания и благополучия. 16.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-16T17:31+0300

2022-01-16T17:31+0300

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания направил поздравительный адрес на имя главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова по случаю 100-летия со дня образования региона.Бжания отметил, что Кабардино-Балкария прошла очень важный и серьезный путь и во все времена была известна своей богатой уникальной культурой, достижениями и трудолюбием многонационального народа."Жители Кабардино-Балкарской Республики, бережно храня свои традиции, уверенно идут вперед. Республика сегодня представляет собой динамично развивающийся регион, добивается высоких результатов", - подчеркнул президент Абхазии.Он добавил, что народы Абхазии и Кабарды связаны узами теплой дружбы и взаимопомощи и Абхазия всегда будет благодарна воинам-добровольцам, пришедшим на помощь во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/ushel-iz-zhizni-dobrovolets-geroy-abkhazii-alkhazur-suleymanov-1037146571.html

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