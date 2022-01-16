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ГАИ Абхазии: проблем с движением на республиканской трассе нет
ГАИ Абхазии: проблем с движением на республиканской трассе нет
В субботу в Абхазии выпал снег, метеорологи предупредили об образовании гололеда на дорогах. 16.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проблем с движением на республиканской трассе нет, сказал в интервью Sputnik начальник Государственной автомобильной инспекции Батал Агрба."Происшествий нет, дорожные службы отработали. В ночное время было снижение температуры, снегоуборочная техника прошла своевременно, посыпала все песком в местах, где образовалась наледь. Движение на республиканской трассе открыто, но водителям надо быть бдительными, аккуратными, осторожными. К сожалению, у наших водителей недостаточно навыков справляться с такими сложными участками, где образуется наледь, это чаще всего на мостах, эстакадах", - подчеркнул он.В течение ближайшей недели в Абхазии ожидается низкая температура воздуха, возможны осадки в виде снега с дождем, что приводит к образованию наледи на дорогах. Поэтому, все водители должны быть бдительными и внимательными, отметил начальник ГАИ Абхазии.В субботу в прибрежной части Абхазии выпал первый в 2022 году снег, метеорологи предупредили об образовании гололеда на дорогах. ГАИ уведомила участников дорожного движения об ухудшении дорожных условий в связи с непогодой. Сообщалось о возможном образовании гололеда на республиканской трассе.Водителям рекомендовали быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/v-mchs-abkhazii-rasskazali-o-situatsii-na-respublikanskoy-trasse-1037157295.html
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новости, дороги, гололед, непогода, гаи

ГАИ Абхазии: проблем с движением на республиканской трассе нет

10:30 16.01.2022 (обновлено: 10:31 16.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В субботу в Абхазии выпал снег, метеорологи предупредили об образовании гололеда на дорогах.
СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проблем с движением на республиканской трассе нет, сказал в интервью Sputnik начальник Государственной автомобильной инспекции Батал Агрба.
"Происшествий нет, дорожные службы отработали. В ночное время было снижение температуры, снегоуборочная техника прошла своевременно, посыпала все песком в местах, где образовалась наледь. Движение на республиканской трассе открыто, но водителям надо быть бдительными, аккуратными, осторожными. К сожалению, у наших водителей недостаточно навыков справляться с такими сложными участками, где образуется наледь, это чаще всего на мостах, эстакадах", - подчеркнул он.
В течение ближайшей недели в Абхазии ожидается низкая температура воздуха, возможны осадки в виде снега с дождем, что приводит к образованию наледи на дорогах. Поэтому, все водители должны быть бдительными и внимательными, отметил начальник ГАИ Абхазии.
Первый снег в столице Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
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В субботу в прибрежной части Абхазии выпал первый в 2022 году снег, метеорологи предупредили об образовании гололеда на дорогах. ГАИ уведомила участников дорожного движения об ухудшении дорожных условий в связи с непогодой. Сообщалось о возможном образовании гололеда на республиканской трассе.
Водителям рекомендовали быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.
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