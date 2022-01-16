https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/v-mchs-abkhazii-rasskazali-o-situatsii-na-respublikanskoy-trasse-1037157295.html

В МЧС Абхазии рассказали о ситуации на республиканской трассе

В МЧС Абхазии рассказали о ситуации на республиканской трассе

Сотрудники МЧС Абхазии несут службу в усиленном режиме в связи с похолоданием, снегопадом в некоторых районах республики и образованием гололеда. 16.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Происшествий на республиканской трассе в ночь на 16 января не было, спасатели мониторят проблемные участки в районе Мюссеры, Калдахуары и Верхней Эшеры, рассказали Sputnik в пресс-службе МЧС.При этом в ведомстве отметили, что прошедшей ночью сотрудники МЧС деблокировали трассу от упавших деревьев в районе села Лашкиндар Очамчырского района и в районе села Лыхны Гудаутского района. Спасатели действовали оперативно и слаженно, что позволило в течение небольшого промежутка времени расчистить дорогу, подчеркнули в пресс-службе.В субботу, 15 января, в Абхазии выпал снег, метеорологи спрогнозировали образование гололеда на дорогах. Ранее, ГАИ Абхазии предупреждала участников дорожного движения об ухудшении дорожных условий в связи с непогодой. Сообщалось о возможном образовании гололеда на республиканской трассе.ГАИ рекомендовала всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/v-mchs-abkhazii-otsenili-gotovnost-podrazdeleniy-i-spetstekhniki-k-ukhudsheniyu-pogody-1037152466.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210216/GAI-Abkhazii-predupredila-avtomobilistov-o-vozmozhnom-gololede-1031851664.html

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новости, гололед, непогода, мчс абхазии