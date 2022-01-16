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Генсек ОДКБ выразил уверенность, что в Казахстане не будет новых беспорядков
Генсек ОДКБ выразил уверенность, что в Казахстане не будет новых беспорядков
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Новый всплеск массовых беспорядков в Казахстане вряд ли возможен, ситуация взята под контроль, заявил в интервью RT генсек ОДКБ... 16.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Новый всплеск массовых беспорядков в Казахстане вряд ли возможен, ситуация взята под контроль, заявил в интервью RT генсек ОДКБ Станислав Зась.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года на фоне двукратного роста цен на сжиженный газ. Вскоре протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Президент Казахстана обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы", позже в страну стали прибывать коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, в настоящее время миротворцы возвращаются из Казахстана.По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/odkb-v-kazakhstane-deystvovali-organizovannye-gruppy-s-terroristicheskimi-tselyami-1037155777.html
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в мире, новости, одкб, казахстан

Генсек ОДКБ выразил уверенность, что в Казахстане не будет новых беспорядков

11:51 16.01.2022
© Sputnik / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкСитуация в Алма-Ате
Ситуация в Алма-Ате - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Василий Крестьянинов
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Новый всплеск массовых беспорядков в Казахстане вряд ли возможен, ситуация взята под контроль, заявил в интервью RT генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша, либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации — не только казахский народ, но и руководство страны", - сказал он
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
ОДКБ: в Казахстане действовали организованные группы с террористическими целями
Вчера, 20:15
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года на фоне двукратного роста цен на сжиженный газ. Вскоре протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Президент Казахстана обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы", позже в страну стали прибывать коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.
13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, в настоящее время миротворцы возвращаются из Казахстана.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
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