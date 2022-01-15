https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/odkb-v-kazakhstane-deystvovali-organizovannye-gruppy-s-terroristicheskimi-tselyami-1037155777.html

ОДКБ: в Казахстане действовали организованные группы с террористическими целями

ОДКБ: в Казахстане действовали организованные группы с террористическими целями

В трех регионах Казахстана – в городе Алма-Ата, Алма-Атинской и Жамбылской областях сохраняется красный уровень террористической угрозы. 15.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Во время беспорядков в Казахстане действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели, по всей видимости было задействовано много "заготовленного заранее оружия", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генсека ОДКБ Станислава Зася.По его словам, эти группы были хорошо подготовленными и явно обученными таким действиям.Генсек ОДКБ обратил внимание, что в ходе беспорядков в Казахстане использовалось большое количество оружия, причем не только того, которое было вынесено из оружейных магазинов или захвачено у силовиков, но и, "по всей видимости, было и оружие, заготовленное заранее".Зась также отметил, что среди задержанных в ходе беспорядков есть иностранцы. Генсек ОДКБ Станислав Зась добавил, что ситуация в Казахстане выправляется, перелом наступил, но властям страны еще предстоит много работы.Он подчеркнул, что обращение Казахстана за помощью к ОДКБ было обоснованным, соответствовало ситуации, складывающейся в этой стране, все члены организации понимали необходимость оказания помощи.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/iz-kazakhstana-vernulis-pervye-samolety-s-rossiyskimi-mirotvortsami-1037151549.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/zadachi-vypolneny-pora-domoy-mirotvortsy-odkb-ukhodyat-iz-kazakhstana-1037145143.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/revolyutsiya-orkov-pochemu-sily-bezopasnosti-kazakhstana-prospali-i-chto-dalshe-1037107450.html

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