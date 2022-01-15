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https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/odkb-v-kazakhstane-deystvovali-organizovannye-gruppy-s-terroristicheskimi-tselyami-1037155777.html
ОДКБ: в Казахстане действовали организованные группы с террористическими целями
ОДКБ: в Казахстане действовали организованные группы с террористическими целями
В трех регионах Казахстана – в городе Алма-Ата, Алма-Атинской и Жамбылской областях сохраняется красный уровень террористической угрозы. 15.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-15T20:15+0300
2022-01-15T20:15+0300
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Во время беспорядков в Казахстане действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели, по всей видимости было задействовано много "заготовленного заранее оружия", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генсека ОДКБ Станислава Зася.По его словам, эти группы были хорошо подготовленными и явно обученными таким действиям.Генсек ОДКБ обратил внимание, что в ходе беспорядков в Казахстане использовалось большое количество оружия, причем не только того, которое было вынесено из оружейных магазинов или захвачено у силовиков, но и, "по всей видимости, было и оружие, заготовленное заранее".Зась также отметил, что среди задержанных в ходе беспорядков есть иностранцы. Генсек ОДКБ Станислав Зась добавил, что ситуация в Казахстане выправляется, перелом наступил, но властям страны еще предстоит много работы.Он подчеркнул, что обращение Казахстана за помощью к ОДКБ было обоснованным, соответствовало ситуации, складывающейся в этой стране, все члены организации понимали необходимость оказания помощи.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/iz-kazakhstana-vernulis-pervye-samolety-s-rossiyskimi-mirotvortsami-1037151549.html
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политика, в мире, одкб, казахстан, митинги

ОДКБ: в Казахстане действовали организованные группы с террористическими целями

20:15 15.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с генсеком ОДКБ С. Засем
Президент РФ В. Путин провел встречу с генсеком ОДКБ С. Засем - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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В трех регионах Казахстана – в городе Алма-Ата, Алма-Атинской и Жамбылской областях сохраняется красный уровень террористической угрозы.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Во время беспорядков в Казахстане действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели, по всей видимости было задействовано много "заготовленного заранее оружия", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генсека ОДКБ Станислава Зася.
"Там отмечалось действие групп не только такого криминального характера: бандитов, мародеров, - но и организованных вооруженных групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать, террористические цели", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.
По его словам, эти группы были хорошо подготовленными и явно обученными таким действиям.
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Генсек ОДКБ обратил внимание, что в ходе беспорядков в Казахстане использовалось большое количество оружия, причем не только того, которое было вынесено из оружейных магазинов или захвачено у силовиков, но и, "по всей видимости, было и оружие, заготовленное заранее".

Зась также отметил, что среди задержанных в ходе беспорядков есть иностранцы.
"Среди арестованных есть, в том числе и иностранцы из разных стран. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя", - сказал он.
Генсек ОДКБ Станислав Зась добавил, что ситуация в Казахстане выправляется, перелом наступил, но властям страны еще предстоит много работы.
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Он подчеркнул, что обращение Казахстана за помощью к ОДКБ было обоснованным, соответствовало ситуации, складывающейся в этой стране, все члены организации понимали необходимость оказания помощи.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
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Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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