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Гинцбург рассказал об особенностях применения назальной вакцины от COVID-19
Гинцбург рассказал об особенностях применения назальной вакцины от COVID-19
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Назальная вакцина против коронавируса, над которой работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет двухкомпонентной... 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T09:10+0300
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Назальная вакцина против коронавируса, над которой работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то хватит одного компонента, рассказал в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее в центре Гамалеи заявляли, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, обладает минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.В начале ноября Гинцбург сообщал, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса.Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.Кроме того, в России применяются "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.Вакцинация в Абхазии проводится российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/gintsburg-rasskazal-kak-mozhno-zaschititsya-ot-covid-19-na-100-protsentov-1036093955.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Гинцбург рассказал об особенностях применения назальной вакцины от COVID-19

09:10 16.01.2022 (обновлено: 09:20 16.01.2022)
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБрифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Назальная вакцина против коронавируса, над которой работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то хватит одного компонента, рассказал в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

"Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент", - сообщил он.

Ранее в центре Гамалеи заявляли, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, обладает минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
В начале ноября Гинцбург сообщал, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса.
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Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.
Кроме того, в России применяются "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.
Вакцинация в Абхазии проводится российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт".
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