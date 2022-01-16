https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/gintsburg-rasskazal-ob-osobennostyakh-primeneniya-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-19-1037156818.html

Гинцбург рассказал об особенностях применения назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург рассказал об особенностях применения назальной вакцины от COVID-19

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Назальная вакцина против коронавируса, над которой работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет двухкомпонентной... 16.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-16T09:10+0300

2022-01-16T09:10+0300

2022-01-16T09:20+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Назальная вакцина против коронавируса, над которой работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то хватит одного компонента, рассказал в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее в центре Гамалеи заявляли, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, обладает минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.В начале ноября Гинцбург сообщал, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса.Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.Кроме того, в России применяются "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.Вакцинация в Абхазии проводится российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/gintsburg-rasskazal-kak-mozhno-zaschititsya-ot-covid-19-na-100-protsentov-1036093955.html

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