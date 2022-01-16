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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 января
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 января
Погоду Черноморского побережья Абхазии в понедельник по-прежнему будет формировать периферия антициклона с северо-запада и арктические массы воздуха. 16.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. В понедельник, 17 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, гололед, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -4°С до +1°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 января

22:02 16.01.2022 (обновлено: 22:07 16.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Люди на набережной Сухума греются в лучах зимнего солнца
Люди на набережной Сухума греются в лучах зимнего солнца - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погоду Черноморского побережья Абхазии в понедельник по-прежнему будет формировать периферия антициклона с северо-запада и арктические массы воздуха.
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. В понедельник, 17 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, гололед, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -4°С до +1°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
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