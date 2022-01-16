https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-17-yanvarya-1037163470.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 января

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 января

Погоду Черноморского побережья Абхазии в понедельник по-прежнему будет формировать периферия антициклона с северо-запада и арктические массы воздуха. 16.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. В понедельник, 17 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, гололед, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -4°С до +1°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, гололед, погода в абхазии