https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/remont-na-vozdushnoy-linii-mysra-podoshel-k-zavershayuschey-stadii--1037160301.html

Ремонт на воздушной линии "Мысра" подошел к завершающей стадии

Ремонт на воздушной линии "Мысра" подошел к завершающей стадии

Жители части Гудаутского района вторые сутки остаются без электричества из-за аварии на ВЛ "Мысра". 16.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-16T15:21+0300

2022-01-16T15:21+0300

2022-01-16T15:21+0300

в абхазии

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Восстановительные работы на воздушной линии "Мысра" подошли к завершающей стадии, сообщает "Черноморэнерго".Энергетики вторые сутки продолжают ремонтные работы на ВЛ "Мысра". Об аварии на линии стало известно утром 15 января. Выехавшие на место ремонтники незамедлительно приступили к ликвидации аварии, в ходе чего обнаружили еще одно место повреждения линии. Завершить ремонтные работы до наступления темного времени суток не удалось.В связи с этим в гудаутском районе на время ремонта ВЛ "мысра" был введен график отключений электричества.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии