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Ремонт на воздушной линии "Мысра" подошел к завершающей стадии
Ремонт на воздушной линии "Мысра" подошел к завершающей стадии
Жители части Гудаутского района вторые сутки остаются без электричества из-за аварии на ВЛ "Мысра". 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T15:21+0300
2022-01-16T15:21+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Восстановительные работы на воздушной линии "Мысра" подошли к завершающей стадии, сообщает "Черноморэнерго".Энергетики вторые сутки продолжают ремонтные работы на ВЛ "Мысра". Об аварии на линии стало известно утром 15 января. Выехавшие на место ремонтники незамедлительно приступили к ликвидации аварии, в ходе чего обнаружили еще одно место повреждения линии. Завершить ремонтные работы до наступления темного времени суток не удалось.В связи с этим в гудаутском районе на время ремонта ВЛ "мысра" был введен график отключений электричества.
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Ремонт на воздушной линии "Мысра" подошел к завершающей стадии

15:21 16.01.2022
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"Восстановительные работы на ВЛ Мысра находятся на завершающей стадии
Восстановительные работы на ВЛ Мысра находятся на завершающей стадии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"
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Жители части Гудаутского района вторые сутки остаются без электричества из-за аварии на ВЛ "Мысра".
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Восстановительные работы на воздушной линии "Мысра" подошли к завершающей стадии, сообщает "Черноморэнерго".
Энергетики вторые сутки продолжают ремонтные работы на ВЛ "Мысра". Об аварии на линии стало известно утром 15 января. Выехавшие на место ремонтники незамедлительно приступили к ликвидации аварии, в ходе чего обнаружили еще одно место повреждения линии. Завершить ремонтные работы до наступления темного времени суток не удалось.
В связи с этим в гудаутском районе на время ремонта ВЛ "мысра" был введен график отключений электричества.
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