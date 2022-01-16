https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/tsentr-gamalei-izuchaet-variant-sozdaniya-vaktsiny-ot-covid-na-osnove-neskolkikh-shtammov-1037159977.html

Центр Гамалеи изучает вариант создания вакцины от COVID на основе нескольких штаммов

Центр Гамалеи изучает вариант создания вакцины от COVID на основе нескольких штаммов

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изучают возможность создать вакцину от коронавируса на основе нескольких... 16.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-16T14:48+0300

2022-01-16T14:48+0300

2022-01-16T14:48+0300

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изучают возможность создать вакцину от коронавируса на основе нескольких штаммов, передает РИА Новости со ссылкой на заявление замдиректора центра Дениса Логунова в эфире телеканала "Россия 1".Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение более чем в 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.Кроме того, в России прививают "ЭпиВакКороной", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВаком" от Центра имени Чумакова РАН.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/gintsburg-rasskazal-ob-osobennostyakh-primeneniya-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-19-1037156818.html

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