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Центр Гамалеи изучает вариант создания вакцины от COVID на основе нескольких штаммов
Центр Гамалеи изучает вариант создания вакцины от COVID на основе нескольких штаммов
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изучают возможность создать вакцину от коронавируса на основе нескольких... 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T14:48+0300
2022-01-16T14:48+0300
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изучают возможность создать вакцину от коронавируса на основе нескольких штаммов, передает РИА Новости со ссылкой на заявление замдиректора центра Дениса Логунова в эфире телеканала "Россия 1".Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение более чем в 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.Кроме того, в России прививают "ЭпиВакКороной", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВаком" от Центра имени Чумакова РАН.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/gintsburg-rasskazal-ob-osobennostyakh-primeneniya-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-19-1037156818.html
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Центр Гамалеи изучает вариант создания вакцины от COVID на основе нескольких штаммов

14:48 16.01.2022
© Sputnik / Виталий БелоусовМедицинский сотрудник проводит лабораторные исследования в государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы
Медицинский сотрудник проводит лабораторные исследования в государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изучают возможность создать вакцину от коронавируса на основе нескольких штаммов, передает РИА Новости со ссылкой на заявление замдиректора центра Дениса Логунова в эфире телеканала "Россия 1".
"Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный "Спутник", где будут "дельта" и "омикрон" или "ухань" (исходный штамм коронавируса, возникший в Китае. — прим.) и "омикрон". Возможно создание такой более сложной вакцины", — отметил специалист.
Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение более чем в 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.
Кроме того, в России прививают "ЭпиВакКороной", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВаком" от Центра имени Чумакова РАН.
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