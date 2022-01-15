https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/v-mchs-abkhazii-otsenili-gotovnost-podrazdeleniy-i-spetstekhniki-k-ukhudsheniyu-pogody-1037152466.html

В МЧС Абхазии оценили готовность подразделений и спецтехники к ухудшению погоды

В МЧС Абхазии оценили готовность подразделений и спецтехники к ухудшению погоды

В ночь с 14 на 15 января в Абхазии выпал снег, что привело к заторам на некоторых участках республиканской трассы. 15.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-15T14:45+0300

2022-01-15T14:45+0300

2022-01-15T14:45+0300

в абхазии

снег

погода в абхазии

гк "абхазавтодор"

мчс абхазии

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии будут работать в усиленном режиме из-за погодных условий, также готова спецтехника для оказания помощи населению, сказал ведущему радио Sputnik пресс-секретарь ведомства Роман Лабия. "Мы в курсе, что ожидается ухудшение погоды, и на протяжении всего этого периода будем в постоянном усиленном режиме работать. Ребята в этом плане уже подготовлены, техника подготовлена, особенно с высокой проходимостью, чтобы в случае необходимости помочь вытащить машину, деблокировать дорогу. Если кто-то заболел и его завалит снегом, мы можем вывезти людей и доставить в медучреждение. У нас все подразделения готовы", - сказал он. Лабия уточнил, что в их практике были случаи, когда к заболевшему жителю сельской местности не могла доехать карета скорой помощи и к пациенту отправляли технику МЧС.По словам Лабия, сотрудники спасательного ведомства страны также мониторят ситуацию на дорогах. Он уточнил, что в Очамчырском и Гудаутском районах на республиканскую трассу упали деревья и заблокировали проезд. Специалисты МЧС их распилили и восстановили движение. Роман Лабия также обратился к населению соблюдать осторожность и без необходимости не выезжать на дороги страны, в особенности, если транспорт не подготовлен к зиме. Ситуацию в горах он назвал сложной и тем, кто планируют туда попасть, посоветовал воздержаться от путешествий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/v-abkhazavtodor-rasskazali-kak-gotovyat-dorogi-na-sluchay-zamorozkov-1037151821.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/abkhazavtodor-pristupil-k-raschistke-respublikanskoy-trassy-ot-snega-v-trekh-rayonakh-strany-1037151051.html

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снег, погода в абхазии, гк "абхазавтодор", мчс абхазии