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Веерные отключения света на два часа вводятся в центральной части Сухума
Веерные отключения света на два часа вводятся в центральной части Сухума
График веерных отключений вводят в столице Абхазии из-за увеличения нагрузок на электросети. 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T18:58+0300
2022-01-16T19:05+0300
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. В связи с возросшими нагрузками на подстанции "ИЭПиТ" вводятся ограничения на поставку электроэнергии, сообщает "Черноморэнерго".Согласно прилагаемому графику, отключения будут производиться на два часа в вечернее время в центре Сухума.Накануне, в субботу, из-за возросших нагрузок на подстанции "Баслат" был введен график веерных отключений света в части Сухума и Сухумском районе.Ранее, с 12 января ограничения были введены на подстанции "Сухум-1".График веерных отключений вводят по республике в случае увеличения нагрузок на электросети. С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. Веерные отключения электроэнергии по республике были отменены с этого дня за исключением ограничений, которые вводятся в случае возрастания нагрузок на электросети.
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум

Веерные отключения света на два часа вводятся в центральной части Сухума

18:58 16.01.2022 (обновлено: 19:05 16.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукДиспетчерская черноморэнерго
Диспетчерская черноморэнерго - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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График веерных отключений вводят в столице Абхазии из-за увеличения нагрузок на электросети.
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. В связи с возросшими нагрузками на подстанции "ИЭПиТ" вводятся ограничения на поставку электроэнергии, сообщает "Черноморэнерго".
Согласно прилагаемому графику, отключения будут производиться на два часа в вечернее время в центре Сухума.
С 18:00 до 20:00 - в центре города и части прилегающих улиц;
С 20:00 до 22:00 - на улице Имама Шамиля и улице Чачба;
С 22:00 до 00:00 в районе гостиницы "Интер-Сухум" и прилегающих улицах.
Накануне, в субботу, из-за возросших нагрузок на подстанции "Баслат" был введен график веерных отключений света в части Сухума и Сухумском районе.
Ранее, с 12 января ограничения были введены на подстанции "Сухум-1".
График веерных отключений вводят по республике в случае увеличения нагрузок на электросети.
С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. Веерные отключения электроэнергии по республике были отменены с этого дня за исключением ограничений, которые вводятся в случае возрастания нагрузок на электросети.
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