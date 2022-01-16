https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/vinodelie-v-abkhazii-vyshel-dokumentalnyy-film-o-traditsionnom-remesle-abkhazov-1037159310.html
Виноделие в Абхазии: вышел документальный фильм о традиционном ремесле абхазов
Виноделие в Абхазии: вышел документальный фильм о традиционном ремесле абхазов
Презентация документального фильма "Виноделие в Абхазии" состоялась на телеканале "Абаза-ТВ" 30 декабря. 16.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-16T13:35+0300
2022-01-16T13:35+0300
2022-01-16T13:42+0300
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СУХУМ, 16янв – Sputnik. Вышел документальный фильм о виноделии в Абхазии, который снимался на протяжении трех-четырех лет, сказал в интервью радио Sputnik кинорежиссер, автор картины Ибрагим Чкадуа."Инициатива создания фильма была от Николая Ачба (гендиректор ООО "Вина и Воды Абхазии" - прим.). Они в то время как раз с историком Фаридом Кобахия работали над книгой. У меня был текстовой материл, вокруг которого можно было плясать, и я опирался во многом на эту книгу. Кончено, такая работа предполагает исследовательский момент. Сценарий я показывал Фариду на предмет того, чтобы не было никаких провисаний", - добавил он.Для того, чтобы отразить все тонкости изготовления вина, режиссер окунулся в процесс, принимал участие в посадке лоз, сборе винограда. Документальное кино предполагает полное погружение в тему, говорит Чкадуа."Предыдущий фильм у меня был об истории денежного обращения в Абхазии, по мотивам книги Астамура Тания и моей. Поэтому общий контекст был ясен, то есть очень важно внутреннее обоснование какой-то нашей особенности в том числе политической, экономической, этнографической, какой угодно. В этом смысле опыт был какой-то, но виноделие - это другая сфера, это и традиции, и фольклор, и история, и археология, там очень много компонентов", - сказал он.Во время создания документального фильма "Виноделие в Абхазии" на раскопках в селе Меркула нашли старинные пифосы."Как только я увидел новость в Sputnik, сразу помчался туда и снял этот процесс на видео, когда их вынимали и расчищали. То есть был живой процесс, фильм писался, исправлялся, переделывался", - поделился Ибрагим Чкадуа.Режиссер отмечает, что документальный фильм он снимал как для внутреннего зрителя, так и для внешнего.Документальный фильм об истории виноделия в Абхазии длится 40 минут.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201002/Vinogradarstvo-i-vinodelie-v-Sputnik-rasskazali-o-traditsionnom-zanyatii-abkhazov-1031043808.html
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культура, новости, кино, история, вино, виноделие
Виноделие в Абхазии: вышел документальный фильм о традиционном ремесле абхазов
13:35 16.01.2022 (обновлено: 13:42 16.01.2022)
Презентация документального фильма "Виноделие в Абхазии" состоялась на телеканале "Абаза-ТВ" 30 декабря.
СУХУМ, 16янв – Sputnik.
Вышел документальный фильм о виноделии в Абхазии
, который снимался на протяжении трех-четырех лет, сказал в интервью радио Sputnik кинорежиссер, автор картины Ибрагим Чкадуа.
"Инициатива создания фильма была от Николая Ачба (гендиректор ООО "Вина и Воды Абхазии" - прим.). Они в то время как раз с историком Фаридом Кобахия работали над книгой. У меня был текстовой материл, вокруг которого можно было плясать, и я опирался во многом на эту книгу. Кончено, такая работа предполагает исследовательский момент. Сценарий я показывал Фариду на предмет того, чтобы не было никаких провисаний", - добавил он.
Для того, чтобы отразить все тонкости изготовления вина, режиссер окунулся в процесс, принимал участие в посадке лоз, сборе винограда. Документальное кино предполагает полное погружение в тему, говорит Чкадуа.
"Предыдущий фильм у меня был об истории денежного обращения в Абхазии, по мотивам книги Астамура Тания и моей. Поэтому общий контекст был ясен, то есть очень важно внутреннее обоснование какой-то нашей особенности в том числе политической, экономической, этнографической, какой угодно. В этом смысле опыт был какой-то, но виноделие - это другая сфера, это и традиции, и фольклор, и история, и археология, там очень много компонентов", - сказал он.
Во время создания документального фильма "Виноделие в Абхазии" на раскопках в селе Меркула нашли старинные пифосы.
"Как только я увидел новость в Sputnik, сразу помчался туда и снял этот процесс на видео, когда их вынимали и расчищали. То есть был живой процесс, фильм писался, исправлялся, переделывался", - поделился Ибрагим Чкадуа.
Режиссер отмечает, что документальный фильм он снимал как для внутреннего зрителя, так и для внешнего.
"Потому что для нас тоже важно увидеть эту историю. Надо понять, что мы имели и куда нам идти. Война нас привела к тому, что мы стали государством, но иногда требует наполнения этого смысла во всех сферах. Я свою скромную роль в документальном кино отмеряю. Но, к сожалению, это удел частной инициативы или мой личный, на государственном уровне этого нет", - отметил Чкадуа.
Документальный фильм об истории виноделия в Абхазии длится 40 минут.