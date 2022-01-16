https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/vinodelie-v-abkhazii-vyshel-dokumentalnyy-film-o-traditsionnom-remesle-abkhazov-1037159310.html

Виноделие в Абхазии: вышел документальный фильм о традиционном ремесле абхазов

Виноделие в Абхазии: вышел документальный фильм о традиционном ремесле абхазов

Презентация документального фильма "Виноделие в Абхазии" состоялась на телеканале "Абаза-ТВ" 30 декабря. 16.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-16T13:35+0300

2022-01-16T13:35+0300

2022-01-16T13:42+0300

в абхазии

культура

новости

кино

история

вино

виноделие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102871/85/1028718507_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_478a6386c2446d6fdfc4d5b4f81cb393.jpg

СУХУМ, 16янв – Sputnik. Вышел документальный фильм о виноделии в Абхазии, который снимался на протяжении трех-четырех лет, сказал в интервью радио Sputnik кинорежиссер, автор картины Ибрагим Чкадуа."Инициатива создания фильма была от Николая Ачба (гендиректор ООО "Вина и Воды Абхазии" - прим.). Они в то время как раз с историком Фаридом Кобахия работали над книгой. У меня был текстовой материл, вокруг которого можно было плясать, и я опирался во многом на эту книгу. Кончено, такая работа предполагает исследовательский момент. Сценарий я показывал Фариду на предмет того, чтобы не было никаких провисаний", - добавил он.Для того, чтобы отразить все тонкости изготовления вина, режиссер окунулся в процесс, принимал участие в посадке лоз, сборе винограда. Документальное кино предполагает полное погружение в тему, говорит Чкадуа."Предыдущий фильм у меня был об истории денежного обращения в Абхазии, по мотивам книги Астамура Тания и моей. Поэтому общий контекст был ясен, то есть очень важно внутреннее обоснование какой-то нашей особенности в том числе политической, экономической, этнографической, какой угодно. В этом смысле опыт был какой-то, но виноделие - это другая сфера, это и традиции, и фольклор, и история, и археология, там очень много компонентов", - сказал он.Во время создания документального фильма "Виноделие в Абхазии" на раскопках в селе Меркула нашли старинные пифосы."Как только я увидел новость в Sputnik, сразу помчался туда и снял этот процесс на видео, когда их вынимали и расчищали. То есть был живой процесс, фильм писался, исправлялся, переделывался", - поделился Ибрагим Чкадуа.Режиссер отмечает, что документальный фильм он снимал как для внутреннего зрителя, так и для внешнего.Документальный фильм об истории виноделия в Абхазии длится 40 минут.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201002/Vinogradarstvo-i-vinodelie-v-Sputnik-rasskazali-o-traditsionnom-zanyatii-abkhazov-1031043808.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/ne-shampanskoe-a-igristoe-abkhazskiy-napitok-na-novyy-god-1036985298.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210731/Drevnie-pifosy-byli-naydeny-na-arkheologicheskikh-raskopkakh-v-Merkule-1032945035.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, кино, история, вино, виноделие