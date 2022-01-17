https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/akademik-ran-rasskazal-o-formirovanii-immuniteta-k-covid-19-bez-antitel-1037177667.html

Академик РАН рассказал о формировании иммунитета к COVID-19 без антител

Академик РАН рассказал о формировании иммунитета к COVID-19 без антител

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова объяснил отсутствие антител после COVID-19. 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T20:34+0300

2022-01-17T20:34+0300

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Низкие титры или полное отсутствие антител к коронавирусу после перенесенной болезни не означают отсутствие у человека иммунитета против COVID-19, такое заявление сделал академик РАН Виталий Зверев на заседании думской рабочей группы по вопросам исследования клеточного иммунитета и его роли в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия".Ученый рассказал, что люди, выздоровевшие после COVID-19, могут иметь неопределяемый или низкий уровень иммуноглобулинов. Однако иммунитет "демонстрирует" себя, так как если в организм повторно проникает возбудитель, клетки памяти находят его и включают защиту.Ранее профессор Владимир Чуланов заявлял, что уровень антител к коронавирусу не может быть основанием для принятия решения об иммунизации. Ученый солидарен с доводами ВОЗ о том, что такой подход не имеет под собой научных оснований. Проверку титров иммуноглобулинов перед вакцинацией он назвал пустым занятием.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/privivku-ot-koronavirusa-v-abkhazii-sdelali-pochti-16-tysyach-chelovek-1037177391.html

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