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Академик РАН рассказал о формировании иммунитета к COVID-19 без антител
Академик РАН рассказал о формировании иммунитета к COVID-19 без антител
Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова объяснил отсутствие антител после COVID-19. 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T20:34+0300
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Низкие титры или полное отсутствие антител к коронавирусу после перенесенной болезни не означают отсутствие у человека иммунитета против COVID-19, такое заявление сделал академик РАН Виталий Зверев на заседании думской рабочей группы по вопросам исследования клеточного иммунитета и его роли в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия".Ученый рассказал, что люди, выздоровевшие после COVID-19, могут иметь неопределяемый или низкий уровень иммуноглобулинов. Однако иммунитет "демонстрирует" себя, так как если в организм повторно проникает возбудитель, клетки памяти находят его и включают защиту.Ранее профессор Владимир Чуланов заявлял, что уровень антител к коронавирусу не может быть основанием для принятия решения об иммунизации. Ученый солидарен с доводами ВОЗ о том, что такой подход не имеет под собой научных оснований. Проверку титров иммуноглобулинов перед вакцинацией он назвал пустым занятием.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/privivku-ot-koronavirusa-v-abkhazii-sdelali-pochti-16-tysyach-chelovek-1037177391.html
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Академик РАН рассказал о формировании иммунитета к COVID-19 без антител

20:34 17.01.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Работа лаборатории Гемотест в Тамбове - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова объяснил отсутствие антител после COVID-19.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Низкие титры или полное отсутствие антител к коронавирусу после перенесенной болезни не означают отсутствие у человека иммунитета против COVID-19, такое заявление сделал академик РАН Виталий Зверев на заседании думской рабочей группы по вопросам исследования клеточного иммунитета и его роли в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия".
Ученый рассказал, что люди, выздоровевшие после COVID-19, могут иметь неопределяемый или низкий уровень иммуноглобулинов. Однако иммунитет "демонстрирует" себя, так как если в организм повторно проникает возбудитель, клетки памяти находят его и включают защиту.

"У нас есть несколько пациентов, которые переболели COVID-19, потеряли полностью антитела, через месяц точно получили дозу заражения, но никто из них не заболел ни в какой форме", - отметил Зверев.

Ранее профессор Владимир Чуланов заявлял, что уровень антител к коронавирусу не может быть основанием для принятия решения об иммунизации. Ученый солидарен с доводами ВОЗ о том, что такой подход не имеет под собой научных оснований. Проверку титров иммуноглобулинов перед вакцинацией он назвал пустым занятием.
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